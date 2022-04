Bper chiude la filiale a Dossena, il sindaco Bonzi: "Servizio pubblico sostituito dal profitto" - BergamoNews

Dossena. Un cartello esposto alla filiale della Bper avvisa la clientela: “La tua banca cambia indirizzo. Questo sportello sarà operativo fino alle 11.30 di giovedì 19 maggio. Potrai recarti nella filiale di San Giovanni Bianco in piazza Martiri Cantiglio 19. Il personale della filiale è a disposizione per tutte le informazioni”.

La Val Brembana insorge. Il primo commento è del Sindaco di Dossena, Fabio Bonzi che su commenta: “Eccoci ancora qui. Nell’era in cui i valori sociali di un servizio pubblico hanno lasciato spazio solo all’interesse del profitto e nel periodo dove il rispetto per le istituzioni: comuni e Sindaco è pari a zero. Per una banca (Bper) basta solo un foglio appeso per dichiarare al pubblico la chiusura dello sportello. Fregandosene di tutti i correntisti che hanno difficoltà nell’uso del digitale, fregandosene delle persone che non hanno mezzi per raggiungere lo sportello di San Giovanni Bianco. A parole tutti i politici e non, concordano che bisogna contrastare il fenomeno dello spopolamento in ogni modo, ma quando li contatti dicendogli che una banca vuole chiudere lo sportello e quindi togliere dei servizi alla popolazione la risposta è “se la banca vuole chiudere, loro chiudono” e quindi cosa facciamo? Non è possibile che gli enti locali rimangano soli in queste battaglie e gli interessi del profitto prevalgano sull’interesse collettivo”.

Si aggiunge l’amara considerazione di Jonathan Lobati, Sindaco di Lenna e Presidente della Comunità Val Brembana.

“Da un lato il Pnrr, con il suo lungo elenco di buone intenzioni e poi dall’altro la realtà, che vede i servizi in montagna scomparire piano piano. Oggi chiudono gli sportelli della banca… domani? Siamo dimenticati da Dio? Non lo so, ma dagli uomini sicuro”.