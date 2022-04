Boltiere, a maggio parte l'iniziativa "Benvenuti a Bordo Lab" - BergamoNews

Nel prossimo mese di maggio sul territorio del comune di Boltiere ed in particolare presso i Centri Sportivi, verrà realizzato il primo progetto formativo/educativo rivolto a ragazze e ragazzi di 1,2,3 media “BENVENUTI A BORDO LAB” reso possibile grazie alle attività di volontariato degli enti operativi coinvolti che saranno: l’Associazione Arma Aeronautica Nucleo Bonate Sotto e Sezione Bergamo, le GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) del PLIS, UNAC nucleo cinofilo Bonate Sopra, la Protezione civile Intercomunale di Dalmine, la Croce Bianca Boltiere e la stessa amministrazione boltierese, nonché la FC Boltiere in qualità di gestore dei Centri Sportivi

In questo interessante contesto i ragazzi saranno protagonisti di un’esperienza di vita tra regole, priorità e condivisione tra coetanei, supportati da volontari coi quali potranno sperimentare nozioni di primo soccorso, di protezione civile, aeronautiche e cinofile, anche attraverso l’esperienza con simulatori di volo e droni. In particolare il mini campo scuola si svolgerà nei giorno di sabato 7 e domenica 8 maggio con attività di educazione ambientale, meteorologia, simulazione ricerca e soccorso di persone disperse in uno scenario di incidente aereo.

Si segnala con soddisfazione che gli stessi volontari coinvolti nel progetto, in particolare alcuni membri dell’Arma Aeronautica, delle GEV e dell’UNAC, nella mattinata di domenica 10 aprile hanno effettuato una ricognizione del nostro territorio percorrendo sia le strade sia i sentieri del PLIS non rilevando alcuna situazione degna di nota.

L’amministrazione coglie l’occasione per augurare a tutti Buona Pasqua!

ARTICOLO A CURA DEL COMUNE DI BOLTIERE