Atalanta, il sogno finisce qui: grazie ragazzi per questi 6 anni inimmaginabili - BergamoNews

Bergamo. Il sogno finisce qui. L’Atalanta viene sconfitta in casa dal Lipsia e lascia ai tedeschi il passaporto per l’accesso alla semifinale di Europa League.

In un contesto di pubblico fantastico, con il Gewiss stracolmo di tifosi, gli uomini di Gasperini le hanno provate tutte per cercare di superare gli avversari, ma alla fine il campo ha decretato che fosse la squadra di mister Tedesco a dover passare il turno.

Nell’arco dei 180 minuti il Lipsia ha dimostrato di avere qualcosina in più dei nostri, soprattutto in termini di concretezza e capacità offensiva. E infatti anche giovedì sera, al primo vero affondo, hanno colpito siglando una rete che ha costretto la Dea a dover recuperare lungo tutto l’arco della gara.

Credo non si possa rimproverare nulla ai giocatori atalantini in termini di impegno e abnegazione, anche se purtroppo quando sei costretto a giocare ai limiti delle tue capacità qualche sbavatura si evidenzia. E purtroppo, contro queste squadre, nulla ti viene perdonato.

Forse qualche giocatore non ha reso come si sperava, ma questi sono gli uomini che il Gasp aveva a disposizione ed ha cercato di farli giostrare come possibile.

C’è stato tanto possesso di palla ma, come spesso accade ultimamente, le conclusioni verso la porta di Gulacsi sono state pochissime. Anzi, per la verità, nello specchio della porta credo neppure una.

Oltre a tutto ciò ci si è messa anche una direzione di gara onestamente non all’altezza di una partita così importante, con un arbitro incapace di gestire al meglio il match e pronto solo a sventolare cartellini sotto il naso dei nerazzurri. E anche sul rigore negato restano moltissimi dubbi, eufemisticamente parlando.

Cosa resta dunque dopo questa mancata impresa? Certamente la cornice finale, con la squadra tutta sotto la Pisani a battere le mani con i tifosi gridando Bergamo Bergamo. Veramente da pelle d’oca.

Personalmente non so se questa sarà la fine di un ciclo, posso solo dire che quello che questa squadra ha fatto in sei anni di era Gasperini è stato qualcosa di inimmaginabile fino a qualche anno fa.

Per cui grazie ragazzi per tutte le emozioni che ci avete dato.