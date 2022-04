Assalti ai depositi di merce griffata: sgominata banda di 9 persone, arresti anche a Bergamo - BergamoNews

È di nove persone arrestate, tutte di nazionalità rumena, il bilancio dell’operazione condotta all’alba dai carabinieri del Comando provinciale di Monza che si è sviluppata tra la Brianza e le province di Milano, Lecco, Bergamo e Piacenza, mettendo fine a un sodalizio criminale accusato di associazione per delinquere finalizzata al furto.

Secondo gli inquirenti, coordinati dal procuratore aggiunto Manuela Massenz, la banda sarebbe responsabile di 11 assalti a depositi merce di noti marchi di moda, condotti con tecniche paramilitari: per metterli a segno avrebbero rubato in totale 75 auto tra Milano, Bologna, Firenze, Pisa, Udine, Pordenone e Arezzo, che usavano come ariete per farsi largo. Durante gli assalti davano anche fuoco a degli pneumatici lungo le vie di accesso ai depositi, per rallentare l’arrivo delle forze dell’ordine.

La base operativa era a Paderno Dugnano, in provincia di Milano: qui la banda custodiva la merce rubata in attesa di trovare un acquirente, grazie alla complicità del proprietario di un’autofficina che percepiva un compenso di duemila euro per il “servizio”. L’uomo è stato denunciato per ricettazione.

L’operazione aveva preso il via nel novembre 2021, in seguito a un furto alla MA.Bi di San Daniele del Friuli, che aveva fruttato 352mila euro e causato danni strutturali per 20mila euro.

Di qualche giorno fa, invece, il colpo in una pelletteria di Reggello: i carabinieri hanno recuperato e riconsegnato al legittimo proprietario 345 borse in pelle nuove.

Gli undici assalti hanno fruttato un bottino di circa un milione di euro, tra accessori e abbigliamento di marchi prestigiosi: due le ordinanze di custodia cautelare da eseguire in provincia di Bergamo, una a Brembate e una Boltiere che, però, non è stata possibile eseguire per l’irreperibilità del ricercato.