Alpinista travolto da una valanga sul monte Legnone: ricoverato al Papa Giovanni - BergamoNews

Un alpinista è ricoverato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in seguito a una valanga venerdì mattina sul versante valtellinese del Monte Legnone.

L’uomo, la cui età non è stata resa nota, era impegnato nella salita verso Pizzo Alto quando intorno alle 11.20 è stato travolto dalla massa nevosa staccatasi dal versante montuoso.

Subito sono stati attivati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso di Como e gli uomini della delegazione di Morbegno del Soccorso Alpino e, di quanto accaduto, sono stati informati anche i carabinieri della Compagnia di Chiavenna.

Le condizioni dell’uomo sono, tra l’altro, apparse più gravi di quanto inizialmente riportato, tanto che l’alpinista è stato trasportato in elicottero all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo dove è giunto pochi minuti prima delle 13, in gravi condizioni per un trauma al bacino e uno a una gamba.