Si accettano miracoli, Una moglie per papà o Io vi troverò? La tv del 14 aprile - BergamoNews

Per la prima serata in tv, giovedì 14 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Don Matteo”.

Verrà proposto l’episodio dal titolo “Il sacrificio della regina”: a Spoleto si svolge la finale di un torneo di scacchi: ma Olga Valon, la giovane campionessa, scompare subito dopo la finale e qualcuno potrebbe averle fatto del male. È un duro colpo per Natalina, che è molto legata alla ragazza: proprio lei, infatti, aveva adottato Olga a distanza e l’aveva fatta venire in Italia anni prima. E mentre Federico è costretto a fare i conti con un segreto nel passato di Greta, Marco deve scendere a patti con una rinnovata consapevolezza: è ancora innamorato di Anna e vuole fare il possibile per riconquistarla. In suo aiuto accorrono Valentina e Cecchini, che però hanno idee opposte su come aiutarlo: chissà che almeno uno dei due non riuscirà a far sbocciare nuovamente l’amore tra Anna e Marco.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.20 ci sarà “Dritto e rovescio“, condotto da Paolo Del Debbio, mentre su La7 alle 21.15 “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli.

Canale5 alle 21.30 trasmetterà l'”Isola dei famosi”, condotto da Ilary Blasi.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Si accettano miracoli”; su RaiTre alle 21.20 “Sulla mia pelle”; su Italia1 alle 21.20 “Io vi troverò”; su Rai4 alle 21.20 “Benvenuti a Zombieland”; su La7D alle 21.30 “Quel che resta del giorno”; su La5 alle 21.05 “Una moglie per papà”; su Iris alle 20.55 “I nuovi eroi” e su Italia2 alle 21.10 “Role models”.

Rai5 alle 21.15 proporrà “Wiener Philharmoniker – Sagrada Família”. Lo Special Concert dei Wiener Philharmoniker, diretti quest’anno da Christian Thielemann, si tiene nella straordinaria cornice della Sagrada Familia a Barcellona. Si comincia con la prima mondiale di “Elysium” del canadese Samy Moussa. Segue la Sinfonia N4 in mi bemolle maggiore di Anton Bruckner.

Da segnalare, infine, s u Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset