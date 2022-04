Piani di Bobbio, precipita in un dirupo: 25enne ritrovato senza vita - BergamoNews

È stato ritrovato senza vita stanotte, al confine tra le province di Lecco e Bergamo, nella zona del sentiero che collega i Piani di Bobbio e Artavaggio, un 25enne di Milano: Giovanni Borsatti.

Era partito per un’escursione in montagna, conosceva abbastanza bene la zona perché ci veniva da anni con la famiglia. Mercoledì sera il mancato rientro ha allarmato i genitori, che non riuscivano più a contattarlo e allora hanno chiesto aiuto. La centrale ha attivato i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Lombardia – CNSAS, i Militari dei Carabinieri, gli operatori dei Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione civile.

Sono partiti per le ricerche 25 tecnici del Soccorso Alpino saliti a piedi e con i mezzi fuoristrada verso Artavaggio per battere i sentieri principali. L’elicottero di Sondrio dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha caricato un tecnico e ha sorvolato la zona di Campelli e del Monte Sodadura.

Durante la perlustrazione, si sono concentrati anche sul Sentiero degli stradini, che va dai Piani di Artavaggio ai Piani di Bobbio. Poco dopo, all’1:40 di stanotte, a circa 1.800 metri di quota hanno trovato lo zaino del ragazzo.

Il suo corpo si trovava un centinaio di metri al di sopra: era caduto dall’alto, in una zona molto impervia.

È arrivato da Como l’elicottero di Areu abilitato per il volo notturno che ha scaricato il medico per la constatazione del decesso e il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino. La salma è stata trasportata in un punto più agevole per il recupero con il verricello; infine, il corpo del ragazzo è stato portato nella camera mortuaria dell’ospedale di Lecco.

Un ringraziamento va alla Protezione civile locale e ai cittadini di Moggio che hanno messo a disposizione i loro mezzi per il trasporto delle squadre di soccorso ai Piani di Artavaggio.