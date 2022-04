Percassi con Pagliuca prima di Atalanta-Lipsia: giro di campo e sciarpa sotto la curva - BergamoNews

Bergamo. Dopo l’interessamento degli ultimi giorni di Stephen Pagliuca per il Chelsea, il nuovo co-proprietario dell’Atalanta, accompagnato dal presidente Antonio Percassi, è entrato in campo prima della partita contro il Lipsia effettuando un giro d’onore e presentazione, fermandosi poi sotto la curva con in mano una sciarpa nerazzurra. Secondo molti, la conferma che – se anche il businessman americano dovesse acquisire il Chelsea – non ci sarebbe alcun disimpegno nei confronti dell’Atalanta.

Prima della partita valida per i quarti di Europa League ci ha pensato il direttore generale dell’Atalanta Umberto Marino a tranquillizzare i tifosi: “Oggi abbiamo il piacere di avere qui Stephen e suo figlio, il messaggio è chiaro, la famiglia Percassi e la famiglia Pagliuca vogliono un’Atalanta forte in campo e fuori, in linea con la tradizione dell’Atalanta in Italia e, se saremo bravi, anche in Europa”.