Minori stranieri non accompagnati: "Bergamo cerca tutori volontari" - BergamoNews

Bergamo. “Stiamo cercando tutori volontari per minori stranieri non accompagnati: è un servizio gratuito molto prezioso per la comunità”. Così l’assessore alle politiche sociali del Comune di Bergamo, Marcella Messina, lancia l’appello affinchè i cittadini sensibili alle tematiche legate all’infanzia si rendano disponibili a svolgere questa funzione.

Tutte le persone che hanno età superiore a 25 anni possono presentare la propria candidatura tramite l’apposito bando regionale. La proposta è rivolta a chi, in base alle proprie disponibilità di tempo, avesse il desiderio di partecipare attivamente alla vita della comunità, aiutando giovani ragazzi e ragazze a costruirsi un futuro nel nostro paese.

L’assessore Messina spiega: “Accogliere i minori stranieri non accompagnati che vengono rilevati sul territorio è un dovere istituzionale. La normativa prevede che venga assegnato a ognuno un tutore: non è un’opzione che dipende dalla sensibilità di un’amministrazione piuttosto che l’altra sul tema dell’accoglienza. Al momento a Bergamo vi sono 94 minori stranieri non accompagnati e 20 neo-maggiorenni, per un totale di 114 presenze. Si tratta soprattutto di adolescenti, ragazzi e giovani adulti di età compresa fra i 14 e i 17 anni, provenienti in prevalenza da Egitto, Albania, Tunisia e Pakistan: lasciano il loro paese e arrivano in Italia da soli, senza genitori né parenti. A volte fuggono dalla guerra o da conflitti civili, come nel caso dei ragazzi provenienti da Somalia, Afghanistan o Etiopia, oppure scappano da situazioni di povertà familiare e sociale con la speranza di migliorare la propria condizione, come fanno i giovani egiziani, tunisini, bengalesi o albanesi. La proposta per ora non riguarda il tutoraggio dei minori ucraini perché per svolgerlo servono requisiti diversi”.

“L’allontanamento e la fuga dal proprio paese – aggiunge l’assessore – spesso costituisce una fase molto pericolosa e difficile: durante il tragitto, infatti, soprattutto le ragazze, subiscono abusi e maltrattamenti fisici; il viaggio sui barconi dalla costa libica per raggiungere l’Europa è un’avventura che mette a rischio la vita; altrettanto quella lungo la rotta balcanica dove il cammino dura lunghi mesi”.

Il numero degli arrivi è in continuo aumento e servono più tutori. “Le persone che stanno svolgendo questo ruolo sinora sono soprattutto donne, insegnanti, con età media di 55 anni ma è necessario estendere la partecipazione e abbassare l’età media. Per questo – evidenzia Marcella Messina – lancio un appello ai nostri concittadini a partecipare a questo bando perché essere tutori significa essere protagonisti di un welfare di comunità che non lascia solo chi, come questi ragazzi, ha più bisogno di sostegno e tutela. Per diffondere l’iniziativa, abbiamo in mente di realizzare anche azioni sul territorio con incontri dedicati. L’auspicio è che da questa esperienza non scaturisca solo una presenza di carattere formale ma un percorso di prossimità che favorisca l’accoglienza e l’inclusione sociale”.

Attivando il tutoraggio, il minore continua ad essere ospitato nelle strutture dove sono stati accolti e il tutore li supporterà nell’espletamento degli adempimenti da compiere per regolarizzarsi con i documenti e favorirà la loro integrazione all’interno della città.

Il tutore volontario è una figura prevista dalla Legge 47 del 2017 (comunemente chiamata Legge Zampa) che, nel rispetto delle linee guida emanate dall’Autorità Garante dell’infanzia e dell’adolescenza nazionale, si impegna con indipendenza e imparzialità, qualità e trasparenza, appropriatezza e responsabilità, disponibilità ad adempiere le seguenti funzioni:

– svolgere il compito di rappresentanza legale assegnato agli esercenti la responsabilità genitoriale;

– attendere allo svolgimento di ogni attività anche di natura amministrativa o sanitaria per favorire il miglior inserimento del minore nel territorio;

– perseguire il riconoscimento dei diritti del minore senza alcuna discriminazione;

– promuovere il benessere psico-fisico della persona di minore età;

– vigilare sui percorsi di educazione ed integrazione del minore, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;

– vigilare sulle sue condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione;

– amministrare l’eventuale patrimonio della persona di minore età.

Ogni tutore può seguire fino a un massimo di tre minori e per svolgere questa funzione non può effettuare discriminazioni dei ragazzi in base alla loro nazionalità.

Quando una persona decide di assumere il ruolo di tutore o tutrice volontario di un ragazzo o di una ragazza straniera minorenne non accompagnata, entra a far parte di una rete di servizi e persone che lavorano per supportare i minori nel proprio percorso di crescita e integrazione. “Anche i tutori non sono lasciati da soli” – afferma Leo Venturelli, garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del Comune. “Dopo la fase istruttoria a cura dell’ufficio del Garante Regionale che verifica la completezza della domanda e il possesso dei requisiti richiesti, viene eseguito un colloquio con la Commissione di valutazione per l’aspirante tutore. Approvata la candidatura, è previsto un corso on-line di formazione della durata di 26 ore, organizzato secondo le disposizioni dell’Autorità Garante Nazionale. Il corso verte su argomenti relativi ai fenomeni migratori, agli aspetti giuridici, alle tematiche psico-socio-sanitarie: ha lo scopo di aiutare il tutore volontario ad acquisire tutti gli strumenti per adempiere al suo compito con consapevolezza e responsabilità. Superato il corso, il tutore viene inserito negli elenchi presso i due Tribunali per i Minorenni (Brescia o Milano)”.

“L’Ufficio del Garante regionale ha in questi giorni cominciato già a vagliare le domande pervenute fino ad ora per favorire la partecipazione dei tutori ai corsi online in tempi brevi, in modo da sopperire alla grave carenza di tutori attualmente presenti nelle liste dei Tribunali. In questo quadro è di fondamentale importanza il ruolo dei tutori volontari che si svolgerà in sinergia con i servizi sociali, le comunità d’accoglienza e il nascente gruppo dei tutori volontari coordinato dal Garante dell’infanzia di Bergamo” – Conclude Venturelli.

Il bando scade il 23 agosto 2023 disponibile online www.garanteinfanzia.regione.lombardia.it.

Per avere maggiori informazioni: garanteinfanziaeadolescenza@consiglio.regione.lombardia.it.

Il punto informazioni telefonico risponde al numero 02.67.48.62.90 dalle 10 alle 12, il martedì e giovedì.