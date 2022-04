Imprese di pulizia, in partenza la nuova edizione del corso “Pulitore Qualificato 2023” di Confartigianato Imprese Bergamo - BergamoNews

Inizia giovedì 21 aprile la 28ª edizione del corso “Pulitore Qualificato 2023”, il percorso formativo di aggiornamento teorico-pratico per le imprese di pulizia, organizzato da Confartigianato Imprese Bergamo da ben 28 anni, che è uno dei più longevi corsi della nostra provincia e vede la collaborazione di aziende leader nei prodotti per la pulizia professionale.

La sua frequenza permette agli operatori del settore di ottenere il marchio di qualità “Pulitore Qualificato”, sinonimo di garanzia e professionalità nei confronti di clienti e fornitori.

Il percorso prevede una sessione pratica che inizia giovedì 21 aprile e una sessione teorica che si terrà invece nei mesi di ottobre-novembre 2022.

All’interno del “Pulitore Qualificato 2023” sarà promosso anche un evento aggregativo di alto livello: la visita alla rinomata Fiera internazionale ISSA Interclean che si terrà ad Amsterdam.

Gli appuntamenti formativi della sessione pratica sono i seguenti: il 21 aprile 2022, in collaborazione con la società Industrie Smart Srl, si terrà la lezione “L’efficienza e la sicurezza in primo piano!”, che approfondirà i prodotti per il trattamento di pavimenti, superfici, vetri, igiene personale; il 5 maggio 2022 un appuntamento specifico per i dipendenti delle aziende partecipanti, sempre in collaborazione con la società Industrie Smart Srl, sulle procedure operative di pulizia dei servizi igienici; il 19 maggio 2022 in collaborazione con Freudenberg Sas titolare del brand Vileda Professional la lezione su concetti base e tecniche di pulizia “La pulizia professionale secondo Vileda: attrezzature, sistemi e metodologie”; ed infine il 26 maggio 2022 presso Magris Spa si approfondirà la conoscenza della monospazzola, la macchina più importante per chi svolge operazioni di pulizia, con cenni alla levigatura dei marmi, smacchiatura delle moquette e ripristino dei parquet.

La partecipazione agli appuntamenti formativi è gratuita e aperta anche ai dipendenti delle aziende associate.

L’evento aggregativo invece si terrà dal 10 al 12 maggio 2022 e prevede il soggiorno ad Amsterdam con visita della Fiera ISSA Interclean Amsterdam 2022. Le adesioni si raccolgono entro il 15 aprile 2022.

L’attestato e il relativo marchio “Pulitore Qualificato 2023” verranno rilasciati ai titolari che parteciperanno ad almeno tre appuntamenti della sessione pratica (esclusa la visita alla Fiera di Amsterdam) e a tre appuntamenti della sessione teorica che si terrà in autunno.

Per iscrizioni o per avere maggiori informazioni è possibile contattare l’ufficio Aree di Mestiere – Carmelo Davì (tel. 035.274.340; e-mail: carmelo.davi@artigianibg.com).