Due giorni per osservare da vicino il restauro dei burattini - BergamoNews

Bergamo. Venerdì 15 e sabato 16 aprile negli orari di apertura del Museo del Burattino, a Bergamo in via Tasso, 8, torna la possibilità di assistere da vicino al lavoro della restauratrice Noemi Sanna sugli antichi burattini del fondo Muchetti, acquisiti dalla Fondazione Benedetto Ravasio.

Per l’ingresso, nel rispetto delle normative anti-Covid, a partire dal 1 aprile 2022 non è più richiesto il Green Pass. Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche per i visitatori sopra i 6 anni.

Gli orari di apertura sono: da martedì a venerdì dalle 15 alle 18; sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Durante le festività pasquali il museo sarà aperto con i consueti orari.