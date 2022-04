Donna intossicata dal monossido di carbonio, sottoposta al trattamento d'urgenza in camera iperbarica - BergamoNews

Bergamo. Intossicata dal monossido di carbonio in un appartamento di via Moroni, è stata sottoposta al trattamento in camera iperbarica.

È accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì in un’abitazione del centro di Bergamo: pare che la caldaia, ubicata in cucina, abbia iniziato a funzionare male rilasciando il monossido e intossicando l’inquilina, una donna di 28 anni.

Soccorsa, è stata trasportata all’ospedale di Seriate e, intorno alle 3 di notte, trasferita all’Habilita Zingonia per un trattamento di emergenza nella camera iperbarica. La paziente è stata poi trasferita nuovamente a Seriate, dove si trova ricoverata.