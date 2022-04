Confartigianato Imprese Bergamo, quattro incontri sul territorio per gli impiantisti sulle fonti di energia rinnovabile - BergamoNews

Per installare e fare manutenzione sugli impianti alimentati da energia da fonti rinnovabili (quali impianti fotovoltaici, solari termici, pompe di calore, impianti a biomassa come stufe e caminetti) è necessario rivolgersi a installatori abilitati, in possesso di qualifica professionale FER mantenuta attraverso la frequenza di appositi percorsi formativi di aggiornamento.

Le regole sono tante e richiedono particolare attenzione, perciò, per ricordare agli operatori del settore le principali direttive da seguire, Confartigianato Imprese Bergamo promuove un ciclo di incontri sul territorio per approfondire le procedure e gli adempimenti che, in base alle diverse tipologie d’impianto, ogni responsabile tecnico deve porre in essere per il mantenimento della propria qualifica professionale FER.

Gli incontri, previsti alle ore 18.30, si terranno il 4 maggio a Romano di Lombardia (Palazzo Muratori, Via Giovan Rubini Battista, 19), l’11 maggio a Zogno (Uffici di Zogno di Confartigianato Imprese, Via Romacolo – Zona Ponte Nuovo), il 18 maggio a Clusone (Oratorio San Giovanni Bosco, Viale G. Gusmini, 36) e il 25 maggio a Grumello del Monte (Sala Consiliare del Comune, Piazza Camozzi,1).

Gli incontri si apriranno con il saluto introduttivo del dirigente rappresentante di Polo di Confartigianato Imprese Bergamo, a cui seguiranno gli interventi di Marco Trussardi, responsabile Ufficio Aree di Mestiere su “La qualifica FER: chi deve esserne in possesso”; dell’ esperto Gabriele Ghilardi su “Percorsi formativi, certificazioni per committenza pubblica e privata” e di Gabriella Fasulo, responsabile della Formazione di Confartigianato Bergamo che parlerà di “Proposte formative, scadenze e certificato camerale”. Infine, spazio alle domande e al dibattito.

È possibile iscriversi agli incontri sul sito www.confartigianatobergamo.it.

Per maggiori informazioni: Aree di Mestiere – Marco Trussardi (tel.035 274 355 – e-mail: marco.trussardi@artigianibg.com).