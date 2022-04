Europa League, Atalanta-Lipsia: la diretta - BergamoNews

Bergamo. Per cercare la semifinale di Europa League, Gianpiero Gasperini si affida a Duvan Zapata e lo lancia dal primo minuto. Il colombiano fa il suo esordio da titolare nella seconda competizione europea, dopo l’ultima partita di Champions persa contro il Villarreal a dicembre.

Per il resto in mezzo al campo c’è il recuperato Freuler, mentre dietro non ce la fa Djimsiti che si accomoda in panchina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Atalanta (4-2-3-1) – Musso; Hateboer, Demiral, Palomino, Zappacosta; De Roon, Freuler; Malinovskyi, Koopmeiners, Boga; Zapata. All: Gasperini.

RB Lipsia (3-4-2-1) – Gulacsi; Simakan, Orban, Gvardiol; Henrichs, Kampl, Laimer, Angelino; Dani Olmo, Nkunku; Andrè Silva. All. Tedesco.