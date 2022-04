Atalanta, appuntamento con la storia: contro il Lipsia tutta la carica del Gewiss e Muriel-Zapata - BergamoNews

Per i tifosi atalantini è senza dubbio la partita dell’anno e il Gewiss Stadium tutto esaurito ne è la dimostrazione: servirà tutto il calore dei sostenitori nerazzurri per dare quella spinta in più necessaria per la conquista di una semifinale che sarebbe storica.

Ma sullo stadio di Bergamo si poseranno gli occhi di tutta Italia per il ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Atalanta e Lipsia, in programma giovedì sera alle 18.45, per capire se il calcio di casa nostra è ancora in grado di dire la propria su palcoscenici importanti come quelli europei oppure se dovrà arrendersi per l’ennesima volta a un ruolo da comprimario.

La squadra di Gasperini porta sulle spalle il peso di un movimento in declino e destinato a peggiorare stagione dopo stagione se non si apportano modifiche sostanziali al modo di intendere il calcio. Lo fa con il suo stile di gioco propositivo, votato all’attacco. Fatto di tecnica, di intensità, di duelli uomo contro uomo a tutto campo senza la paura di doversi coprire per arginare le folate offensive degli avversari.

Questa è la mentalità che vogliono vedere sia l’allenatore che i tifosi, una formazione che combatte a viso aperto non mollando di un centimetro fino a quando il campo darà il suo verdetto. Proprio come nell’1-1 dell’andata quando Muriel aveva fatto esplodere di gioia i sostenitori arrivati fino alla Red Bull Arena con un bolide di destro sotto l’incrocio dei pali. Dimenticando i passi falsi in campionato, che da gennaio hanno contraddistinto il cammino della Dea.

Solo un risultato sarà utile per il passaggio del turno, la vittoria. Come ha detto il Gasp alla vigilia significherebbe un traguardo storico per l’Atalanta che dovrà fare i conti con una corazzata in grande forma. I tedeschi hanno perso una sola volta nel 2022 contro il Bayern Monaco, a inizio febbraio, e stanno viaggiando sulle ali dell’entusiasmo. Il 3-0 rifilato all’Hoffenheim domenica scorsa ha portato a dodici la striscia di risultati utili consecutivi in tutte le competizioni.

Per continuare a credere nel sogno Europa League il tecnico dovrà sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Se dovessero farcela, Djimsiti e Freuler potrebbero addirittura partire dal 1′ sulle linee di difesa e centrocampo, con Palomino e Demiral il primo, con Hateboer, de Roon e Zappacosta il secondo. Tra i pali giocherà Musso, in avanti Koopmeiners alle spalle del tandem colombiano Muriel-Zapata.

Il mister del Lipsia Tedesco si affiderà a Gulacsi in porta, Simakan, Orban e Gvardiol sulla linea dei difensori. Mediana composta da Mukiele, Laimer, Kampl e Angelino. Sulla trequarti Dani Olmo a sostegno di Nkunku e Andre Silva.