Almenno: niente lezioni in aula per tre giorni, i bimbi a contatto con la natura - BergamoNews

Almenno San Bartolomeo. Ibc School ha preso seriamente le indicazioni del Miur di promuovere “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità”. È con questo spirito che la Dirigenza della scuola e il suo Gruppo Docenti hanno deciso di dedicare all’ambiente tre giorni, il 20-21-22 aprile, sospendendo la didattica in aula e sostituendola con attività di tutela della natura.

Questa iniziativa è stata accolta e supportata da Montello SpA, che fornirà un contributo economico per la sua realizzazione, ed è stata patrocinata da vari Comuni del territorio: Brembate di Sopra, Palazzago, Almenno San Bartolomeo, Barzana, Almenno San Salvatore, con inoltre il supporto dell’Associazione “Gli Amici del Brembo” e “LAV”.

Gli alunni di Ibc School, divisi per classe e guidati dai rispettivi docenti, percorreranno sentieri naturalistici per ripulirli dai rifiuti abbandonati, e durante queste passeggiate installeranno cartelli per promuovere il rispetto dell’ambiente. Impareranno a conoscere e a tutelare le specie animali e vegetali che popolano i nostri boschi e che fanno parte del nostro patrimonio naturalistico. Parteciperanno ad una iniziativa che li avvicinerà anche ai più piccoli abitanti delle nostre zone verdi: le api. Prepareranno e condivideranno materiale informativo, in rete a libero uso di altre scuole o enti pubblici o privati.

La scuola, alla luce dell’Agenda 2030, è il luogo di elezione per attivare progetti educativi sull’ambiente perché attraverso questi le nuove generazioni acquisiranno solidi codici di comportamento a garanzia del futuro legame con il territorio e la sua ricchezza naturalistica.

L’estrema attualità richiede che tali tematiche vengano trattate in una prospettiva globale, scientificamente e internazionalmente condivisa, attenta ai principi della sostenibilità ecologica, sociale ed economica: è necessario che costituiscano oggetto di riflessione collettiva e continuativa, in un’ottica interdisciplinare, anche nell’ambito del dialogo interculturale e dell’educazione alla solidarietà, alla pace, alla legalità.

IBC School, scuola paritaria dell’infanzia e primaria bilingue italiano-inglese con sede ad Almenno San Bartolomeo. Tra i suoi valori fondanti lo sviluppo delle potenzialità individuali di ogni alunno nel rispetto delle differenze individuali.

Montello S.p.A. locata nell’omonimo comune della nostra provincia, paradigma stesso dell’ economia circolare a livello Europeo e mondiale, dove nel sedime aziendale si svolge un attività di pubblica utilità convertendo i rifiuti di imballaggi in plastica ed organici provenienti dalla raccolta differenziata, in materia riutilizzabile volta alla produzione di altri prodotti in plastica riciclata o generando biometano come fonte energetica con processi tecnologici di ultima generazione che consentono di captare l’anidride carbonica proveniente dalla lavorazione, evitandone cosi l’emissione in atmosfera .

Associazione Amici del Brembo, composta da Volontari, collabora anche con Enti e Associazioni presenti sul territorio. Una delle principali attività riguarda la raccolta di rifiuti abbandonati, nello specifico: lungo le sponde del fiume Brembo; aree boschive; aree verdi comunali; corsi d’acqua comunali;

Associazione LAV , sul campo con l’obiettivo di praticare e promuovere il cambiamento culturale nel rapporto con gli altri animali che porti a stili di vita e a scelte politiche fondati sul rispetto e la solidarietà verso gli esseri viventi, senza distinzione di specie. Fermare ogni forma di sfruttamento e di sofferenza con l’affermazione dei diritti, la promozione di nuove leggi e la loro applicazione.