Sport per superare la disabilità: al via la prima edizione del progetto di Abf Treviglio - BergamoNews

Treviglio. “Condividere la gioia e l’orgoglio di affrontare e superare insieme le sfide sportive”: questo l’obiettivo dell’iniziativa Sportività-Inclusività: la disabilità è superata, alla sua prima edizione, organizzata dall’istituto d’istruzione e formazione professionale Abf-Cfp di Treviglio in collaborazione con i promotori di Facciamolo per (lo) sport, progetto in cui cooperano diverse associazioni sportive del territorio.

Due mattinate, quelle di martedì 12 e mercoledì 13 aprile, all’insegna dello sport: sono previste infatti diverse attività – baskin, tai chi, pallavolo, equitazione e ginnastica artistica – alle quali prenderanno parte i ragazzi delle classi prime e dei percorsi personalizzati, ovvero dedicati a studenti diversamente abili, dell’istituto.

L’evento avrà luogo, entrambi i giorni, al Palafacchetti di Treviglio (messo a disposizione dal comune) dalle ore 8.30 e, per la sola giornata di mercoledì, anche alla Scuderia Candiana di Fornovo San Giovanni. Sugli spalti sono attese le famiglie dei ragazzi a fare da spettatori.

“Progetti come questo – afferma Davide Finazzi, responsabile della sede Abf di Treviglio – hanno una valenza sociale e umana davvero notevole. Da sempre, Abf parla la lingua dell’inclusione e dell’uguaglianza di possibilità: è in questa direzione che abbiamo sempre camminato e sempre cammineremo. L’iniziativa si sposa perfettamente con la linea del nostro istituto e sarà una grande soddisfazione vedere molti nostri studenti vivere la bellezza di fare sport insieme”.

“L’inclusione della fragilità nello sport – conclude Finazzi – va a vantaggio di tutti e la diversità diviene risorsa. Valorizzando certe abilità, attraverso un valido supporto sensibile, tecnico e umano, si raggiungono ottimi risultati”.