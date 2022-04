Scott riconferma la partnership con la Nove Colli - BergamoNews

La stagione delle GF inizia ad entrare nel periodo più caldo e SCOTT inizia a programmare la sua partecipazione alla cinquantunesima edizione della Nove Colli, la kermesse ciclistica più famosa tra gli amatori, che ogni anno riesce a richiamare oltre 10.000 appassionati nel cuore di Cesenatico.

“C’è sempre molto fermento ed entusiasmo nei confronti della Nove Colli” – afferma Ivano Camozzi, brand manager di SCOTT – “Nel 2022 abbiamo esteso la nostra collaborazione per i prossimi due anni, e lavoreremo sodo per cogliere tutte le opportunità che l’evento metterà a disposizione. Nove Colli è un partner affidabile e dinamico e la corsa, oltre ad avere un appeal racing, si presta molto anche alla socializzazione con attività collaterali che impreziosiscono la manifestazione. Siamo felici di continuare questo percorso”.

Confermata la presenza del truck SCOTT, che diventerà, anche per quest’anno, la base di appoggio per tutte le iniziative. Lo show partirà giovedì 19 e si chiuderà sabato 21 maggio. Per gli appassionati è stata prevista un importante area expo con le novità bike Road 22, e per i più competitivi un momento di condivisione con la Sfida sui Rulli. La grande novità di questa edizione sarà la location che ospiterà l’evento. Il Village in cui è previsto il ritiro del pacco gara e tutta l’accoglienza dei giorni precedenti alla gara quest’anno si troverà in Piazza Andrea Costa, proprio sotto al Grattacielo. La nuova collocazione è una piccola rivoluzione che rafforza ulteriormente il legame della corsa con Cesenatico e con Cicloevento. Il Nove Colli Village sarà dunque il centro nevralgico per tutti i cicloamatori che raggiungeranno Cesenatico con la possibilità di ritirare il pacco gara in una location suggestiva e di vivere nel centro della città tutti gli eventi che sono stati pensati. L’arrivo, il Pasta Party e tutta la grande festa conclusiva si svolgeranno invece alla Colonia Agip, come da tradizione in questi ultimi anni.

Andrea Agostini Presidente ASD G.C. Fausto Coppi e Nove Colli: “La Nove Colli è una corsa ma è anche una festa, per Cesenatico e per tutto il territorio. Chi sceglie di presentarsi alla partenza sa bene che sposa una filosofia e un’atmosfera che si trova solo in questa Granfondo che arriva all’edizione numero 51. Siamo felici che al nostro fianco ci sia ancora Scott, un brand che è un’istituzione all’interno del mondo del ciclismo e che contribuirà a creare il clima di gioia e di fermento che ci aspettiamo di vivere da giovedì 19 maggio fino a domenica 22. Non vediamo l’ora di accogliere i tanti cicloamatori che arriveranno a Cesenatico e farlo insieme a Scott rende la nostra manifestazione ancora più prestigiosa”.

Domenica 22 maggio alle ore 7 scatterà la Gara Regina con 205 km di sviluppo e circa 3840 metri di dislivello. Un percorso che mette alla prova qualsiasi atleta, anche i più preparati, ma che indubbiamente regala emozioni indimenticabili. Per chi gradisce distanze più abbordabili la Medio Fondo è la scelta perfetta. 130 km e 1871 metri dislivello positivo sfidando i colli dell’entroterra tra cui il celebre Barbotto completamente brandizzato Scott. Vi aspettiamo a bordo strada e non è uno scherzo. Tenetevi pronti.