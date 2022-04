Poche nuvole mentre salgono ancora le temperature - BergamoNews

Mercoledì 13 aprile: il bollettino del Centro meteo lombardo, curato da Simone Budelli, ci spiega che tempo farà a Bergamo e in tutta la provincia.

ANALISI GENERALE

Condizioni di tempo stabile ancora per alcuni giorni a causa del rinforzo dell’alta pressione su buona parte dell’Europa centro-occidentale, con temperature in graduale aumento. Nel fine settimana di Pasqua tendenza a nuovo calo termico a causa di correnti più fresche dai quadranti nord-orientali, ma sempre in un contesto di tempo stabile.

Mercoledì 13 aprile 2022

Tempo Previsto: Cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso per il transito di nubi alte, ma senza piogge.

Temperature: Minime in aumento (6/9°C), massime in lieve aumento (19/22°C).

Venti: In pianura venti deboli o moderati orientali, in quota venti deboli da sud-est.

Giovedì 14 aprile 2022

Tempo Previsto: Cielo poco nuvoloso su tutti i settori.

Temperature: Minime in lieve calo (5/8°C), massime in aumento (22/24°C).

Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti deboli da sud-est.

Venerdì 15 aprile 2022

Tempo Previsto: Bel tempo ovunque. Nel pomeriggio locali annuvolamenti su Alpi e Prealpi ma senza piogge.

Temperature: Minime stazionarie o in lieve aumento (6/9°C), massime in lieve aumento (23/26°C).

Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti deboli da nord.