Oriocenter, riparte il talent casting per la selezione dei nuovi ambassador - BergamoNews

Oriocenter, il mall numero uno in Italia che offre un’esperienza di shopping e non solo senza eguali, martedì 12 aprile ha dato il via ufficiale alla nuova edizione del suo talent casting, che offre ai giovani la possibilità di diventare uno dei 10 talent dell’“Oriocenter Ambassador Team” e raccontare un’esperienza esclusiva di shopping, entertainment e food, attraverso i propri canali social.

L’obiettivo del progetto, la cui prima edizione è stata un vero successo, è di creare una community che dia visibilità a Oriocenter, attraverso contenuti creativi e accattivanti creati dagli Ambassador selezionati, che diventeranno dei veri e propri portavoce dei valori del Mall, per riuscire ad aumentarne la brand reputation grazie a un’intensa e attenta attività sui propri canali social.

Durante la prima edizione, terminata il 31 marzo 2022, i giovani talenti hanno raccontato la vita di Oriocenter con entusiasmo, passione e creatività, creando uno storytelling accattivante e raggiungendo risultati sbalorditivi, generando volumi di contenuti e visualizzazioni davvero importanti. I ragazzi hanno prodotto un totale di 974 contenuti social relativi alle esperienze vissute all’interno del mall che hanno raggiunto una copertura di 550.000 account unici e poco meno di 7 milioni di impression. Per questo, Oriocenter ha deciso di continuare il progetto lanciando la seconda edizione, per creare un legame di continuità e fiducia con la propria community.

La prima edizione ha visto protagonisti 13 giovani, che hanno avuto la possibilità di misurarsi con le nuove sfide del mondo digital, tra cui Lisa Azzola, ora food blogger e content creator: “Aver lavorato per sei mesi come Ambassador di Oriocenter ha significato molto: visibilità, oneri e onori, nuove collaborazioni, formazione, consapevolezze”, ha dichiarato la giovane al termine dell’esperienza. “Sì, consapevolezze, perché grazie a questa esperienza ho capito che per me è importante dare sfogo alla mia creatività e alle mie idee. Proprio per questo motivo, non potrò mai ringraziare abbastanza Oriocenter, perché mi ha dato il coraggio di iniziare un nuovo percorso di vita e lavorativo”.

Anche Gemma Lenoci, content creator e modella, al termine dalla sua esperienza ha dichiarato “Mi ricordo perfettamente il giorno in cui ho inoltrato la mia candidatura per diventare ambassador di Oriocenter, non sapevo cosa aspettarmi di preciso. Al termine di questi sei mesi di esperienza posso dire che non solo ho vissuto momenti di formazione utili per migliorare la mia presenza online, ma ho fatto nuove amicizie e vissuto momenti indimenticabili! Senz’altro la ripeterei: il ruolo di ambassador è davvero qualcosa di speciale.”

La novità più importante di questa nuova edizione è il progetto di mentorship creato a sostegno dei nuovi talent che verranno selezionati: sette creator della prima edizione diventeranno infatti mentor dei nuovi ambassador. In questo modo proseguirà la collaborazione con loro, che continueranno a raccontare Oriocenter alle loro community e diventeranno anche consiglieri e fonte di stimoli e suggerimenti per i nuovi talenti.

Dopo un’adeguata formazione, finalizzata a dare ai talent gli strumenti necessari per realizzare contenuti di qualità, ai ragazzi verrà dato un elenco di 10 negozi che dovranno raccontare, selezionati in base ai loro interessi. Inoltre, avranno tutti la possibilità di vivere un’esperienza esclusiva a Oriocenter: una consulenza personalizzata e specializzata di Armocromia, seguita da un’esperienza di personal shopping nei negozi del mall, che dovranno documentare e raccontare attraverso il loro canali.

Per partecipare all’iniziativa ed entrare a far parte della rosa finale di aspiranti, è possibile registrarsi direttamente sul sito tramite il form dedicato all’iniziativa (https://www.oriocentertalentcasting.it/), compilando tutti i campi obbligatori. In fase di selezione dei profili, saranno analizzati e presi in considerazione gli aspetti più positivi, originali e creativi della propria personalità, ma anche lo stile e le informazioni più tecniche e in linea con la posizione di Ambassador, quali il numero di interazioni interessanti in proporzione al numero di follower e i numeri reali e veritieri della propria fanbase.

Avere un profilo Instagram attivo e uno o più profili pubblici tra Facebook, YouTube e TikTok è uno dei prerequisiti fondamentali per la selezione.

I candidati saranno valutati da una giuria di alto livello composta da un team esperto di settore: 1 direttore creativo, 1 rappresentante dell’organizzatore, 1 Social Media Specialist e 2 Marketing & Communication Specialist. Ogni membro della giuria esprimerà un giudizio da 1 a 5, sulla base delle conoscenze personali e del livello di esperienza nel mondo dei social di ciascun candidato.

Avere una personalità fuori dall’ordinario, essere inaspettati e il saper guardare e raccontare la realtà con occhi diversi, saranno caratteristiche determinanti per la scelta dei finalisti: i migliori 20 talent selezionati parteciperanno alla “Final Talent Selection” che si terrà il 24 maggio presso Oriocenter, durante la quale saranno decretati i 10 migliori profili che entreranno a far parte dell’Oriocenter Ambassador Team.