Migliori nemici, La luce sugli oceani o Psycho? La tv del 13 aprile - BergamoNews

Per la prima serata in tv, mercoledì 13 aprile su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Migliori nemici”.

1971: le leggi per tutelare gli afroamericani non si applicano nella Carolina del Nord. Nella città di Durham scoppiano tumulti, causati dal rifiuto dei bianchi di accogliere studenti di colore nelle loro scuole. Per placare gli animi, si tenta la strada del dialogo: un dibattito deciderà il futuro delle istituzioni scolastiche. Si fronteggiano Ann Atwater, agguerrita attivista afroamericana, e Cp Ellis, uno dei maggiori esponenti del Ku Klux Klan locale.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la fiction “Volevo fare la Rockstar”. Con le ragazze affidate ai Servizi Sociali e Nadja sotto processo, Olivia chiede il supporto di Francesco e l’aiuto di Nice per risolvere la situazione…

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Controcorrente”, il talk-show condotto da Veronica Gentili.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà “Ultima fermata”, condotto da Simona Ventura

Italia1 alle 21.15 proporrà “Le Iene”.

Per chi preferisse vedere un film, su La7D alle 21.30 “Kate e Leopold”; su La5 alle 21.05 “La luce sugli oceani”; su Iris alle 20.55 “Psycho”.

Su Rai4 alle 21.20 andrà in onda una nuova puntata della serie “Perry Mason”. Los Angeles, anni ’30. Durante la Grande depressione il detective privato Perry Mason, aiutato dal collega Strickland e dal poliziotto di quartiere Drake, indaga al caso di un bambino rapito.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà “Migrazioni-Viaggi musicali in Italia – Stravinsky in Italia”. Stravinsky è protagonista della IIª migrazione, tra Napoli e Venezia con i capolavori di Pulcinella e La carriera di un libertino. Entra poi in scena il compositore Luca Mosca col suo Ritratto su una serie di Petrassi. Conduce Giovanni Bietti. Soprano Carmela Remigio, Orchestra di Padova e del Veneto, dir Marco Angius

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi” e su Italia2 alle 21.10 “Dragon Ball Z: il destino dei Saiyan”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.