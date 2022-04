Crédit Agricole finanzia l’acquisizione della Lombardo di Villongo - BergamoNews

Crédit Agricole Italia ha strutturato un’operazione di finanziamento a favore di Tungsten Holding Srl, veicolo di investimento partecipato da Cronos Capital Partners e altri co-investitori, per l’acquisizione di una quota di maggioranza del capitale di Lombardo, società leader nella produzione di prodotti per l’illuminazione residenziale con focus primario sul segmento outdoor.

L’operazione, che vede il coinvolgimento del Gruppo bancario in veste di Mandated Lead Arranger e Sole Lender, ha l’obiettivo di supportare ed accelerare la crescita di Lombardo nel mercato domestico attraverso l’ampliamento della già variegata gamma di prodotti, favorendo l’ingresso della società in segmenti di mercato sinergici e promuovendo l’internalizzazione di alcuni processi produttivi chiave attraverso acquisizioni mirate.

Lombardo, fondata a Villongo, in provincia di Bergamo nel 1968, sviluppa, produce e fornisce prodotti per l’illuminazione residenziale nel segmento outdoor. In particolare, la società è considerata uno dei player di riferimento del settore, che vede nella grande distribuzione specializzata il principale canale con cui allocare gli innovativi device di illuminazione da soffitto, parete e pavimento/terra. A riprova del percorso di crescita della società guidata dal CEO Italo Belussi, nel 2021 Lombardo ha generato un crescente volume d’affari pari a circa 21 milioni euro.

“Questa operazione conferma come Crédit Agricole Italia si dimostri ancora una volta un partner di riferimento per le tante imprese dal grande potenziale come Lombardo, che ambiscono a rafforzare una produzione innovativa, dinamica e di qualità, a fronte di un mercato sempre più competitivo – afferma Marco Perocchi, Responsabile Banca d’Impresa di Crédit Agricole Italia. Per noi è fondamentale offrire soluzioni di business su misura attraverso team di Specialisti dedicati, così da contribuire ad uno sviluppo sostenibile dell’intero tessuto economico nazionale sia in Italia che nel mondo”.