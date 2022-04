C'è la partita: stop alla vendita di alcolici dalle 15 di giovedì alle 6 di venerdì - BergamoNews

Bergamo. Dalle 15 di giovedì 14 aprile alle ore 6 di venerdì 15 aprile, in vista della partita Atalanta-Lipsia, il Comune ha emesso un’ordinanza di divieto di vendita di alcolici. In particolare:

1. E’ fatto divieto agli esercizi di somministrazione di bevande e alimenti, ai circoli privati, alle attività di commercio su area pubblica, la somministrazione e la vendita per asporto di bevande alcoliche, con gradazione superiore ai 5 gradi, nonché bevande in contenitore di vetro e in lattine;

2. E’ fatto divieto agli esercizi commerciali alimentari di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande, di vendere bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5 gradi e bevande in contenitori di vetro e in lattine.

Le limitazioni sono valide nelle seguenti zone:

ZONA 1 CITTÀ ALTA

Area ricompresa all’interno a delle mura venete

ZONA 2 CENTRO CITTÀ

Area ricompresa all’interno del perimetro costituito dalle seguenti vie e piazze, anch’esse da ricomprendere nel divieto:

– P.le Marconi

– Via Bono;

– Via Fantoni

– Via Martiri di Cefalonia

– Via Camozzi,

– Via Pignolo,

– Piazzetta del Delfino;

– Via Pelabrocco;

– Viale Vittorio Emanuele;

– Via Tasca;

– Via Rotonda dei Mille,

– Via Garibaldi;

– Via Nullo;

– Via Palma il Vecchio;

– Via Previtali;

– Via Baschenis;

– Via Simoncini;

– Via Bonomelli.

ZONA 3 STADIO

Area ricompresa all’interno del perimetro costituito dalle seguenti vie e piazze, anch’esse da ricomprendere nel divieto:

– Largo Galgario;

– via Suardi;

– via Corridoni;

– Via Legrenzi;

– via Tito Livio;

– via Ponte Pietra;

– via del Guerino;

– Via de Gasperi;

– Via Pescaria;

– Via Vanoni;

– via Mafalda di Savoia;

– via Baioni;

– via Nazario Sauro;

– P.le Oberdan;

– via Cesare Battisti;

– via Muraine.

Fatte salve, ove applicabili, le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, la violazione della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 500 con facoltà per il trasgressore di estinguerla con il pagamento in misura ridotta di Euro 200.