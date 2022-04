Ance Bergamo è Ambasciatrice di Donizetti: prima associazione di categoria a sostenere il festival - BergamoNews

Bergamo. Si rinsalda il legame tra l’Associazione degli imprenditori edili e il teatro cittadino: infatti dopo aver contribuito alla ristrutturazione dell’edificio, Ance Bergamo ha deliberato di sostenere l’attività del festival Donizetti Opera – attività internazionale della Fondazione Teatro Donizetti fortemente identitaria per la città – aderendo al gruppo degli “Ambasciatori di Donizetti”.

“Siamo molto orgogliosi – afferma Giorgio Berta, presidente della Fondazione Teatro Donizetti – di accogliere Ance Bergamo fra gli Ambasciatori di Donizetti, un’adesione significativa perché è la prima associazione di categoria a sostenere l’eredità artistica di Gaetano Donizetti, a testimonianza che il compositore e il festival a lui dedicato stanno sempre più a cuore ai bergamaschi che lo amano sempre di più e lo considerano come un valore inestimabile e costitutivo della propria identità. L’auspicio è che adesso altre associazioni di categoria seguano l’esempio di Ance Bergamo, considerando il festival Donizetti Opera e il Teatro il cuore della vita di relazione della nostra città”.

“Ci fa particolarmente piacere – sottolinea Vanessa Pesenti, presidente di Ance Bergamo – essere la prima associazione di categoria ad aver aderito al progetto. Ci auguriamo che questo nostro nuovo impegno a favore del teatro cittadino possa essere presto seguito da tanti altri colleghi. Da sempre siamo impegnati per valorizzare l’attrattività del nostro territorio, che non può prescindere dai contenuti culturali e artistici. La nostra adesione va proprio in questa direzione: sostenere il brand internazionale di Gaetano Donizetti, per rilanciare il potenziale di Bergamo a 360 gradi, creando cultura diffusa che valichi i confini locali”.

Il sostegno di Ance Bergamo è il coronamento di un percorso di condivisione dell’attività del festival Donizetti Opera che aveva avuto il suo apice, lo scorso dicembre, nella presenza dei soci all’ultima recita dell’opera L’elisir d’amore lo scorso dicembre al Teatro Donizetti, scelta come occasione conviviale per gli auguri di Natale dell’Associazione.

Ance Bergamo si unisce all’albo dei mecenati che comprende già: Allegrini Spa; Alfaparf Group Spa; ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili Bergamo; Assolari Luigi & C. Spa; Automha Spa; Beltrami Linen Srl; Calfin Spa; Caseificio Defendi Luigi Srl; Cividini Ing. e Co. Srl; Diachem Spa; FraMar Spa; Icro Didonè Spa; Immobiliare della Fiera Spa; Intertrasport Spa; Lovato Electric Spa; LVF Valve Solution Spa; Montello Spa; Neodecortech Spa; OMB Valves Spa; F.lli Pellegrini Spa; Persico Spa; Qintesi Spa; Sabo Spa; Sistel Srl; Stucchi Spa; Vanoncini Spa.

Gli Ambasciatori di Donizetti sono mecenati attraverso Art Bonus cioè lo strumento creato dal Governo per favorire il sostegno dei privati al finanziamento della cultura con attraverso significative agevolazioni fiscali.