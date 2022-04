Raccolta fondi per l'Ucraina: un milione 100mila euro - BergamoNews

Bergamo. Sono passati quasi cinquanta giorni dallo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina ma la gara di solidarietà dei bergamaschi non si ferma. Sono ancora moltissime le donazioni che ogni giorno arrivano dai cittadini per contribuire a “Un aiuto per l’Ucraina” la raccolta promossa dalla Caritas diocesana insieme a Fondazione della Comunità Bergamasca per sostenere le comunità locali che si sono mobilitate sin dai primi giorni per ospitare le famiglie in fuga dalla guerra.

Martedì 12 aprile la somma ammonta a 1.099.113,82 euro e l’obiettivo è quello di raggiungere traguardi sempre più alti.

Il network delle realtà che sostengono l’iniziativa si sta allargando coinvolgendo parecchi partner: nelle scorse settimane hanno aderito Ascom, Confindustria, Confcooperative, Università degli Studi di Bergamo, Ance – Associazione nazionale costruttori edili, Consiglio notarile di Bergamo, Consorzio dei pasticceri artigiani di Bergamo, Fondazione Mia – Misericordia Maggiore di Bergamo, comitato provinciale dei Caduti e dispersi in guerra e l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bergamo.

𝗗𝗢𝗡𝗔 𝗖𝗢𝗡 𝗕𝗢𝗡𝗜𝗙𝗜𝗖𝗢

Intestato a: FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BERGAMASCA ONLUS

Causale: EROGAZIONE LIBERALE – EMERGENZA UCRAINA

Banca: BANCA INTESA

IBAN: IT 58 U 03069 09606 100000185910

Swift/Bic: B C I T I T M M