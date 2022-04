Muriel, primo goleador in A dalla panchina - BergamoNews

Sette partite in Serie A (sei più il recupero) e almeno una in Europa League: per vincerle, o cercare di vincerle, sarà fondamentale rivedere il Muriel di domenica, quello dello splendido gol di Lipsia, della doppietta di Leverkusen. Insomma, il Muriel che era mancato per gran parte della stagione e che ora potrebbe di nuovo trascinare l’Atalanta.

Intanto nella sfida col Sassuolo, pur segnando un gol che non è servito per pareggiare, ‘Lucho’ ha stabilito un nuovo record, portandosi in testa alla classifica dei goleador che, nella storia della Serie A, hanno segnato di più entrando dalla panchina.

Nella ricerca di transfermarkt, Muriel è primo con 25 reti su 107 ingressi dalla panchina, alla pari con Alessandro Matri (25 su 147).

Nella classifica, parecchi sono anche gli ex atalantini: c’è Pazzini al secondo posto con 22 reti su 152 ingressi, Amoruso al 9° posto (17 gol su 99), Ganz all’11° (15 gol su 81), Ventola al 16° (14 su 91), Vieri (13 su 75) e Paloschi al 18° (13 su 99).

E finalmente Muriel torna a fare gol, in campionato, che gli mancava dal 6-2 di Udine del 9 gennaio scorso. Quasi a confermare la sua migliore attitudine a segnare quando entra in campo dalla panchina.

Quest’anno in Serie A è fermo a quota 5, 1 gol in Champions, è salito in Europa League con le ultime 3 reti, 1 gol in Coppa Italia. Da notare che le sue reti sono state quasi sempre vincenti, solo domenica a Reggio Emilia col Sassuolo non hanno portato punti e una volta è finita in parità, a Berna con lo Young Boys (3-3), ma altrimenti quando lui ha segnato l’Atalanta quest’anno ha sempre vinto.

Purtroppo Muriel è anche molto lontano dal rendimento delle due precedenti stagioni.

L’anno scorso, 2020-21, aveva realizzato in 32 giornate di Serie A ben 18 gol e tre in Champions, due anni fa (2019-20) ben 17 gol in Serie A e uno in Champions. Speriamo che la media attuale si rialzi in questo finale di stagione…

Naturalmente sono mancati tantissimo i gol di Zapata, ma nel suo caso pesa la lunga assenza per infortuni. L’ultimo gol di Duvàn risale alla Champions, al 9 dicembre una rete nel 2-3 contro il Villarreal, mentre in campionato il suo ultimo gol è quello che ha portato alla storica vittoria di Torino contro la Juve, 1-0 il 27 novembre scorso.

Sempre in attesa, in Serie A, anche dei gol di Boga, che non segna nel massimo campionato dal 16 maggio scorso, vittoria del Sassuolo per 3-1 a Parma. E con l’Atalanta ha rotto il ghiaccio in Coppa Italia il 10 febbraio contro la Fiorentina e poi si è ritrovato in Europa League a Leverkusen, con un gran gol il 17 marzo scorso.