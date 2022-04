La scogliera dei misteri, Champions o Sapori e dissapori? La tv del 12 aprile - BergamoNews

Per la prima serata in tv, martedì 12 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la mini-serie “La scogliera dei misteri”. In una località costiera della Bretagna arriva Lola Bremond, una ragazza di Bordeaux, invitata per un colloquio di lavoro che si rivela falso. Lola viene a sapere che, esattamente 25 anni prima, proprio in quella cittadina è stata uccisa una ragazza, Manon Jouve, che le assomiglia in modo straordinario. Poco dopo, con un messaggio telefonico che le promette chiarimenti, viene attirata a casa di un certo Rémi Perec, ma una volta arrivata lo trova moribondo.

Canale5 alle 21 trasmetterà la partita di calcio fra Real Madrid e Chelsea, valida per i quarti di finale di Champions League

RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Stasera tutto è possibile”, il comedy show condotto da Stefano De Martino.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà “#cartabianca“, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.20 “Fuori dal coro“, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì“, condotto da Giovanni Floris.

Italia1 alle 21.20 proporrà “La pupa e il secchione show”, condotto da Barbara D’Urso.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “Ad Astra”; su Rai5 alle 21.15 “Juliet Naked – Tutta un’altra musica”; su La5 alle 21.05 “Sapori e dissapori”; su Iris alle 20.55 “La donna del west” e su Italia2 alle 21.10 “Man of tai chi”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Drop Dead Diva” e su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.