Centri Implantologici Tramonte, masticare bene per proteggere memoria e facoltà cognitive - BergamoNews

Quante volte abbiamo sentito dire che una buona masticazione aiuta la digestione oppure che certi fastidi o dolorini potevano dipendere da una cattiva masticazione? Insomma, che la masticazione non riguarda solo ciò che accade nel cavo orale. Sono frasi che ci accompagnano da sempre. Ma, a volte, scopriamo informazioni che ci stupiscono e, al tempo stesso, hanno il potere di stimolarci a essere più consapevoli di come mastichiamo.

Per esempio, ci sono benefici comprovati a cui riservare la dovuta attenzione:

– una buona masticazione consente di continuare ad avere una buona memoria

– masticare in modo adeguato rappresenta un modo per contrastare l’invecchiamento cerebrale, con un effetto di prevenzione della demenza senile.

