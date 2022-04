Caos parcheggi al palazzetto, la Polizia Locale: "Da gennaio a oggi 888 multe per divieto di sosta" - BergamoNews

Gabriella Messina, comandante della Polizia Locale del Comune di Bergamo, risponde alla lettrice, Chiara Locatelli, che segnalava la situazione dei parcheggi nella zona del Palazzetto dello Sport di Bergamo quando ci sono manifestazioni sportive (leggi).

Gentile direttore,

La Polizia Locale è impegnata in tutta la città, lungo tutto l’arco della giornata, ogni giorno, nel tentativo di rispondere alle tante esigenze dei nostri concittadini. Inosservanza dei limiti di velocità, sosta in zone vietate, snellimento del traffico, rilevazione degli incidenti stradali, presidio nelle aree più delicate e a rischio, controllo dei cantieri, delle violazioni delle attività commerciali, notifiche ai cittadini, verifica delle richieste di residenza e tanto tanto altro ancora.

Nonostante la grandissima mole di lavoro, a cui facciamo fronte con circa 160 agenti a disposizione (a tutti loro va il mio ringraziamento, conoscendo l’impegno profuso), cerchiamo di dare risposta e seguito a tutte le segnalazioni e alle richieste che vengono dai nostri concittadini.

Per quel che riguarda l’area del palazzetto dello sport, tra piazzale Tiraboschi e via Pitentino, siamo al lavoro con grande impegno in queste settimane. Abbiamo ricevuto richieste dai residenti e, per questo motivo, da qualche mese abbiamo attivato servizi straordinari di controllo della zona che comprende le vie San Tomaso, Pitentino e piazzale Tiraboschi nel tentativo di migliorare la situazione.

In queste tre strade, vi sono circa 120 parcheggi destinati ai residenti (San Tomaso 18, Pitentino 13, piazzale Tiraboschi 89). Da gennaio di quest’anno ad oggi sono state elevate 888 sanzioni per violazioni della sosta, di cui 363 per auto nello spazio residenti. Piazzale Tiraboschi è, comunque, uno dei luoghi più sanzionati della città: si trova, infatti, nella top5, per numero di sanzioni, insieme a via Paglia, via Palazzolo, via Camozzi e via Madonna della Neve. Nel 2021, nel solo piazzale, son state poco meno di 1000 le multe comminate per violazione della sosta residenti.

Un rilievo particolare merita il servizio di viabilità svolto in occasione delle partite di calcio. Tale attività, gestita in accordo con il Dirigente incaricato dell’Ordine Pubblico dell’evento, può richiedere il presidio dei varchi e dell’area oltre l’orario di ingresso dei tifosi e quindi, non sempre si possono destinare le pattuglie al contrasto delle soste irregolari, ma, quando ciò è possibile, è prevista una rotazione delle varie aree interessate da tale fenomeno. Ad oggi, per quanto riguarda la stagione 2021/22, che – come sappiamo – è stata caratterizzata dalla riduzione della capienza causa covid19, sono state rilevate 545 sanzioni per soste irregolari.

Per quel che riguarda, infine, le risposte che gli agenti forniscono ai nostri concittadini, il Comando lavora perché i nostri agenti siano sempre preparati, in grado di fornire tutte le informazioni necessarie alla cittadinanza nei modi e nei contenuti più opportuni affinché si possa instaurare un corretto dialogo con il cittadino.

Agli agenti è richiesto anche di stemperare i toni non sempre civili con i quali molti cittadini si rivolgono loro. In questa direzione lavoriamo: son convinta che i miei colleghi non abbiano avuto alcuna volontà di scherno nei confronti della residente di via Pitentino, tanto più che si trovavano nella via proprio per contrastare un comportamento – quello della violazione della sosta negli stalli per residenti – che genera disagi agli abitanti dell’area.

Cercheremo, comunque, ancora di migliorare, nei risultati del nostro lavoro, in termini di presenza sul territorio, nel rapporto con i nostri concittadini. Un lavoro impegnativo e lungo, come potete immaginare, ma al quale non intendiamo sottrarci.