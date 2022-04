Atalanta, nuovo Consiglio: 4 americani su 7; entra Pagliuca, esce Radici - BergamoNews

L’Atalanta ha un nuovo Consiglio di Amministrazione. Per la prima volta, in quasi 115 anni di storia, il club nerazzurro diventa ufficialmente anche più americano. Presidente resta Antonio Percassi, amministratore delegato Luca Percassi, confermato per la ‘vecchia proprietà’ anche il consigliere Mario Volpi. Entrano in Consiglio Stephen Gerard Pagliuca, Joseph Case Pagliuca, Luca Bassi e David Benjamin Gross-Loh.

Escono dal Consiglio Stefano Percassi, Isidoro Fratus, Marino Lazzarini, Maurizio Radici, Roberto Selini e Alessandro Michetti.

Il Consiglio rimane quindi ridotto a sette componenti e sorprende l’uscita anche di Maurizio Radici, da lungo tempo consigliere e anche tra i principali sponsor del club, con Radicigroup.

Steve Pagliuca, miliardario di private equity, dopo aver acquisito il 19 febbraio scorso il 55 per cento della Dea srl (la società del gruppo Percassi che detiene l’86 per cento dell’Atalanta), entra ora ufficialmente nel Consiglio di Amministrazione, assieme al figlio Joseph e a due manager del suo gruppo, con la prospettiva di diventare anche co-presidente del club ormai non più a maggioranza bergamasca, ma americana.

Pagliuca, coproprietario della squadra di basket dei Boston Celtics, dal 1989 è in Bain Capital e dal 2016 è co-presidente della società di consulenza che ha investito nei settori dei media, della tecnologia, dei servizi finanziari e della sanità.

La nomina del Consiglio di Amministrazione è seguita all’assemblea dei soci, che ha approvato il bilancio dell’Atalanta al 31 dicembre 2021.

Domenica l’Atalanta ha giocato e perso a Reggio Emilia contro il Sassuolo, il giorno prima (sabato 9 aprile) Steve Pagliuca era a Londra per assistere alla vittoria del Chelsea sul Southampton. Pagliuca infatti è in corsa (assieme a Larry Tanenbaum, facoltoso canadese che possiede una serie di squadre in NordAmerica) per acquisire anche il Chelsea: le offerte per il club londinese dovrebbero essere valutate entro giovedì 14 aprile.

Resta da capire, nel caso Pagliuca dovesse acquisire anche il Chelsea, se questo potrebbe interferire per l’Uefa con la sua presenza ormai di maggioranza nell’Atalanta, per un possibile conflitto di interessi tra squadre che partecipano a competizioni europee della Uefa.