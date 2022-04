Atalanta, i soci americani e i rapporti di forza nel cda: ma l'interesse per il Chelsea lascia perplessi - BergamoNews

Lo zio Tom, alias Mr. Pagliuca, è il nuovo bomber dell’Atalanta. Quello che per intenderci è pressoché mancato nella mutevole stagione della Dea.

Dopo l’1 a 2 dal campo di Reggio Emilia, il 3 a 4 dalle stanze del potere riporta il tifoso bergamasco nella realtà dei fatti in casa Atalanta e precisamente al comunicato uscito in tarda serata di lunedì, che nulla dice salvo definire le linee del comando nel Cda della società Atalanta.

Non è poco, come del resto era vietato illudersi su assetti diversi, al di là dei proclami e degli striscioni.

Quattro americani o di provenienza manageriale tale contro i superstiti tre bergamaschi che con Antonio e Luca Percassi mantengono almeno per ora le rispettive poltrone insieme al commercialista Volpi, figura irrinunciabile in questo momento per semplici ragioni di riconosciuta competenza e professionalità nel campo dei numeri.

Proprio i numeri sono quelli che contano negli investimenti.

E infatti fino a prova contraria le regole societarie valgono a Bergamo come oltre oceano, perché il governo di una società anche di calcio, seppur non quotata, è semplicemente affidato alla banale legge di questi: d’altronde un certo Pitagora al liceo ci ha insegnato che la giustizia è la proprietà dei numeri.

Con buona rassegnazione, tutta da verificare, dei piccoli azionisti tra i quali alcuni in particolare (i Radici, i Selini…) credevano di contare qualcosa non solo per i loro pacchetti azionari, ma per la storia e l’impegno personale di dedizione e di partecipazione anche quando i risultati sportivi non erano quelli testé conseguiti. E non del tutto indifferenti, per noti vincoli di parentela con il padrone dell’Atalanta Antonio Percassi, il quale con una decisione sicuramente sofferta ha fatto una scelta da imprenditore nel momento giusto per dedicare alla società un futuro ancora più stimolante.

Questo è quello che ci è dato sapere e costretti a sperare, sulla cui effettiva validità i commenti si sprecano e come sempre il tempo sarà una specie di giudice di Cassazione.

Non c’è scelta, piaccia o no.

Lasciamolo al nuovo azionista di maggioranza il quale, diversamente dalle altre nuove proprietà nelle società di calcio italiane, ha fatto un investimento oneroso e non certo un salvataggio perché anche l’ultimo bilancio approvato parla di utili reali.

Caso mai fioccano domande, pure perplessità sul manifestato interesse da parte del nuovo gruppo di comando nei confronti della proprietà del Chelsea (fonti inglesi lo darebbero addirittura disposto a cedere parte della propria quota nell’Atalanta per concentrarsi sulla big d’Oltremanica ndr), che sarebbe un’altra storia che limita gli entusiasmi.

Il tutto a 48 ore da quello che Gasperini ha definito lo spartiacque, espressione tutta da decifrare anche sul suo immediato futuro che non sarebbe una novità: un mister che rimane imprescindibile il quale tornato a comunicare è apparso molto diplomatico nelle dichiarazioni come negli atteggiamenti dalla panchina.

Tutto il contrario di quello che servirà giovedì sera a squadra e pubblico delle grandi occasioni perché il sogno dell’Europa League non rimanga tale.