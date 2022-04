A 40 anni dalla legge 194 a Romano il 100% dei ginecologi è obiettore di coscienza - BergamoNews

La consigliera regionale del Pd Paola Bocci ha reso pubblici i dati sull’obiezione di coscienza dei ginecologi lombardi, evidenziando anche come, nella nostra regione non decolli la pillola Ru486 e come i consultori siano ancora troppo pochi.

Il suo commento, dopo l’analisi sull’applicazione della legge 194 sull’aborto è tranchant: “Non su tutto il territorio regionale è assicurato il diritto di libero accesso all’interruzione volontaria di gravidanza, ma soprattutto il diritto di poter scegliere come farla”.

In Lombardia infatti la media dei ginecologi obiettori di coscienza si è attestata nel 2021 al 60%.

I dati mostrano chiaramente come il problema si evidenzi nella città e nella provincia di Bergamo che, con Mantova, Varese e Brescia, contano oltre il 75% di medici obiettori.

In sette ospedali lombardi gli obiettori sono il 100 per cento. Tra questi l’ospedale di Romano di Lombardia, ragion per cui lì gli aborti non vengono praticati.

Al Papa Giovanni di Bergamo su 32 medici solo 4 sono non obiettori per 352 interruzioni volontarie di gravidanza (ivg).

Il risultato è che in Lombardia le ivg diminuiscono ogni anno: nel 2017 sono state 13.499, 331 in meno del 2016 “e questo significa – conclude Paola Bocci – che a quarant’anni la legge 194 è ancora attuale e capace di raggiungere l’obiettivo che si era data”.