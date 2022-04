Sei certo che l’aria che respiri sia sana, pulita e senza pericoli? - BergamoNews

Le città hanno problemi di qualità dell’aria e gli ambienti domestici non sono più considerabili luoghi sicuri.

Non ci vuole più un esperto per capire che il problema è nell’aria.

Il periodo della Pandemia da Covid-19 ci ha insegnato che non basta chiudere la porta per lasciare all’esterno il pericolo. Non basta perché siamo noi stessi, con il nostro corpo, a trasportare per mezzo del pulviscolo e con il nostro respiro virus e batteri all’interno delle nostre abitazioni.

L’infezione da virus e batteri presenti nell’aria si trasmettono tramite le vie respiratorie e se l’aria è malsana ci vuole un sistema che possa garantire la serenità anche tra le mura domestiche.

In effetti l’aria che si respira negli ambienti chiusi è l’oggetto di contrastate discussioni che hanno visto i nostri governi impegnati in provvedimenti urgenti a tutela della nostra salute. La pandemia da Coronavirus resterà impressa nella storia!

A favore delle decisioni dei governi sono nate soluzioni che vanno proprio a supportare, a completare, la strategia per la sicurezza.

Sanificare gli ambienti fino a “prima del Covid” era un termine che veniva preso in considerazione solo di riflesso ad interventi di profonda pulizia. Oggi non è più così!

Il benessere di un ambiente comprende anche l’aria. La pulizia dell’aria, la qualità che viene sottoposta, con consapevolezza, ad un intervento di analisi, purificazione e costante controllo dello stato di purezza.

AirLibra è il brand che raffigura un marchio di qualità. Sostiene e sfrutta la tecnologia del fotoplasma per produrre e mettere sul mercato attrezzature e soluzioni per la sanificazione approfondita dell’aria e delle superfici.

Per i progettisti diventa facile trovare soluzioni certificate per abitare ambienti ed edifici riconosciuti LEED e WELL. Gli alti standard di abitabilità nel benessere sono proprio certificati grazie all’impegno di CMC Ventilazione che da oltre 50’anni mette si occupa di garantire i migliori standard ai propri clienti.

Il benessere diventa approfondito quando si può certificare anche l’aria che si respira. Ogni progettista ha ormai diversi fattori da controllare per la ricerca della perfetta abitabilità. Per quanto riguarda la sanificazione dell’aria di certo il brand AirLibra è un importante riferimento.

Abitazioni civili, produzioni industriali, centri affollati come stazioni, aeroporti e centri commerciali possono avere strumenti AirLibra installati.

Si permette così di avere soluzioni che funzionano

– in continuo

-in presenza di persone

Eliminiamo in questo modo il peso di obsoleti filtri che avrebbe, contrariamente all’ausilio di lampade al fotoplasma, necessità di impegnativa manutenzione.

Ogni ufficio tecnico potrà raccogliere informazioni per definire progetti e prendere le dovute decisioni relative al dimensionamento dei propri impianti presso l’azienda, unica sul territorio nazionale, che distribuisce il brand AirLibra.