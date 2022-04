Pubblico impiego e scuola al voto per il rinnovo dei delegati sindacali - BergamoNews

Un grande risultato nel pubblico impiego, un passo in avanti nel mondo della scuola: la Cgil tira le somme, dopo una giornata di spoglio dei voti in centinaia di uffici pubblici, ospedali, presidi sanitari, enti locali e istituti scolastici e di formazione disseminati su tutto il territorio provinciale.

Erano 33.900 i lavoratori chiamati al voto nei giorni scorsi, da martedì a ieri, in tutto il settore pubblico e nelle scuole della provincia di Bergamo per il rinnovo dei loro rappresentanti sindacali.

Nel comparto pubblico le urne erano aperte per oltre 7.600 dipendenti della sanità, 4.900 degli enti locali, circa 550 alle dipendenze dei ministeri, circa 500 delle agenzie statali, 380 degli Enti Pubblici non Economici. Nel mondo della scuola, dell’università e della ricerca potevano esprimere il loro voto per l’elezione delle Rsu circa in 20mila.

Complessivamente, a spoglio pressoché completato, tenendo conto di tutti i diversi comparti della funzione pubblica, la Fp-Cgil ha raccolto 3.567 voti (cioè il 39% rispetto al 35,5% del 2018) , mentre la Fp-Cisl ne ha registrati 3.024 (ora il 33,8%, nel 2018 era al 34%).

Nel mondo della scuola e della conoscenza, al momento (ore 19.30), con l’80% dei dati scrutinati, la Flc-Cgil ha ottenuto 3.802 voti (ateneo compreso) pari al 34% del totale, mentre la Cisl ne ha registrati 4.415 Cisl, pari al 40%.

“In modo significativo nel pubblico impiego si consolida il primato della Fp-Cgil, e questo rappresenta anche un’affermazione del sindacato confederale rispetto a quelli autonomi che negli anni passati avevano invece guadagnato terreno” fa notare Gianni Peracchi, segretario generale della Cgil di Bergamo. “C’è dunque un recupero del sindacato confederale, con la Cgil ampiamente in testa nel comparto pubblico. Assistiamo, però, anche a un passo in avanti mosso nel mondo della scuola, dove i voti aumentano rispetto al 2018. Per questi risultati non possiamo che ringraziare gli oltre 700 lavoratori che complessivamente si sono messi in gioco presentandosi nelle nostre liste e contribuendo in maniera decisiva a questo importante risultato”.

IL PUBBLICO IMPIEGO

“C’è grande soddisfazione per questo risultato perché ci confermiamo il sindacato più votato in provincia di Bergamo nel nostro comparto, come già era accaduto nel 2018, ma anche perché aumentiamo in maniera sensibile il numero di voti” ha commentato poco fa Roberto Rossi, segretario generale della Fp-Cgil di Bergamo. “È un risultato che premia 4 anni di duro lavoro e –credo- anche la presenza costante che la nostra categoria ha assicurato ai lavoratori e alle lavoratrici durante i mesi più difficili della pandemia. Ci siamo sempre stati”.

“Abbiamo capovolto gli equilibri della rappresentanza in Ats Bergamo: se nel 2018, infatti, la Fp-Cisl aveva ottenuto la maggioranza, questa volta come Cgil abbiamo 174 voti, contro i 126 Cisl” prosegue Roberto Rossi. “All’ospedale Papa Giovanni di Bergamo abbiamo confermato, anzi migliorato, il numero dei voti: è stata davvero una soddisfazione enorme. 817 lavoratori hanno votato per noi (erano stati quasi 100 in meno nel 2018), mentre la Fp-Cisl ha ottenuto 263 voti. Il Nursind cala fortemente e arriva a 446. Anche all’Inps la lista della Fp-Cgil è stata la più votata. Negli enti locali, al Comune di Bergamo siamo rimasti il secondo sindacato per numero di voti, dietro la Cisl, pur riducendo in maniera consistente il divario. Molto bene è andata al Comune di Seriate dove abbiamo quasi raddoppiato le preferenze (da 37 a 64), ottenendo la maggioranza assoluta. Lo stesso si registra a Dalmine, con 56 voti (la Cisl si è fermata a metà)”.

Per la Fp-Cgil di Bergamo avevano scelto di presentarsi, cioè di mettersi alla prova e di chiedere la fiducia dei colleghi del settore pubblico, 421 lavoratori, candidati per diventare delegati Rsu nelle 157 liste presentate dalla Cgil.

IL MONDO DELLA SCUOLA

Al momento (ore 19.30), con l’80% dei dati scrutinati, la Flc-Cgil ha quindi ottenuto 3.802 voti (ateneo compreso) pari al 34% del totale, mentre la Cisl ne ha registrati 4.415 Cisl, pari al 40%.

“Incrementiamo così del 5% i voti raccolti rispetto al nostro risultato del 2018, ma con un picco di +10% nei licei e negli istituti superiori della provincia” ha commentato poco fa Fabio Cubito, segretario generale della FLC-CGIL di Bergamo. “Siamo anche l’unico sindacato ad aver espresso (e dunque ottenuto) dei rappresentanti in università, e siamo primo sindacato in Afam, l’Alta formazione artistica, musicale, che nella nostra città è rappresentata dal Conservatorio Gaetano Donizetti”.

Nel mondo della conoscenza, sui 140 istituti scolastici di diverso ordine e grado del territorio, la Flc-Cgil aveva presentato le proprie liste in 131 scuole pubbliche, con 294 candidati in corsa. All’Università degli Studi di Bergamo quella della Cgil è stata l’unica lista presentata, con 6 candidati (che hanno raccolto 187 voti, raddoppiando quelli della tornata precedente.