Per evitare un'auto sbanda in bici e finisce a terra: 13enne in gravi condizioni al Papa Giovanni - BergamoNews

Un ragazzino di 13 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in seguito a una brutta caduta in bici avvenuta intorno alle 13.30 di lunedì.

L’incidente si è verificato in via Roma a Ghedi (Bs). Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe caduto in autonomia in piazza Roma, dopo aver sbandato per evitare di finire contro un’automobile.

Nell’impatto al suolo ha riportato un trauma cranico commotivo, un trauma al volto e un trauma a un braccio.

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, un’automedica, un’ambulanza e la Polizia Stradale. Dopo le prime cure sul posto il ragazzino è stato trasportato in codice rosso al Papa Giovanni.