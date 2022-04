Nuovi posti disponibili per "Il Concertozzo" di Elio e le Storie Tese, Trio Medusa e Cesvi - BergamoNews

Dopo il sold out in 48 ore, a seguito dell’ampliamento della capienza della location, sono da ora in vendita nuove limitate disponibilità di biglietti per Il Concertozzo, la festa di fine sfiga che si terrà il 16 luglio all’Arena Fiera di Bergamo, a coronamento del progetto #insiemeperlamusica di Elio e le Storie Tese, Trio Medusa e Cesvi.

A grande richiesta è stata infatti ampliata la capienza dell’Arena Fiera per accogliere sempre più fan in questo grande appuntamento che celebra la ripresa della musica live, auspicato dal Trio Medusa fin dalla primavera 2020, un pomeriggio e una serata di musica e intrattenimento con il concerto speciale di Elio e le Storie Tese.

Sono disponibili le prevendite sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.

Il ricavato del Concertozzo sarà devoluto al Cesvi per aiutare i profughi in fuga dall’Ucraina.

“Era la primavera del 2020 quando il Trio Medusa chiamò Elio e le Storie Tese per sognare insieme un grande concerto di fine sfiga. Una richiesta indeclinabile (suonava più come un ricatto, in realtà) per il complessino che, nonostante si fosse ormai dedicato al golf e al modellismo, ha rindossato la maschera di supergruppo e rilanciato la proposta, aggiungendo la volontà di aiutare immediatamente il mondo della musica. È nata così, insieme all’organizzazione umanitaria Cesvi, un’asta solidale per raccogliere fondi per tutte quelle band indipendenti e meritevoli, duramente colpite dalla pandemia, nell’attesa di poter celebrare insieme una grande festa da organizzare a Bergamo, una delle città simbolo dell’emergenza Coronavirus e sede anche dell’ong Cesvi. Anche Promoberg – la società che gestisce la Fiera di Bergamo, trasformata nei mesi più duri in ospedale da campo – ci mette del suo e decide di offrire gratuitamente i suoi spazi per organizzare la festa più bella di sempre. Questa è la storia (finalmente a lieto fine) di un progetto di grande successo che ha raccolto 150.000 euro, devoluti a 46 band emergenti”.

Media partner: Radio Deejay. Si ringrazia lo studio grafico che cura l’immagine di Elio e le Storie Tese, Jekyll e Hyde, www.jeh.it. E si ri ringrazia il Comune di Bergamo e Promoberg – Fiera di Bergamo.