Muore, di domenica, nella sua officina a Telgate - BergamoNews

Telgate. Anche se domnenica, Giuseppe Finazzi, è andato nella sua officina, a Telgate. Doveva concludere un lavoro. Ma lì, nel capannone della zona industriale e nel tardo pomeriggio del giorno festivo, il 79enne di Chiuduno, ha perso la vta.

Ancora non si conoscono le cause della morte, potebbe essere rimasto impigliato in un macchinario, o forse è stato un malore precedente a farlo incastrare nella macchina.

All’ora di cena i famigliari del signor Finazzi, preoccupati perché non era rincasare l’hanno cercato nell’officina di via Primo Maggio: qui l’hanno trovato ormai senza vita. A nulla sono servite le cure dei sanitari dell’Areu giunti sul posto appena chiamati.

In via Primo Maggio sono arrivati anche i tecnici dell’Ats e i carabinieri di Grumello per verificare dinamica e causa della tragedia.