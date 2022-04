Dalla Regione 27 milioni per la difesa del suolo bergamasco: i Comuni interessati - BergamoNews

Bergamo. “Lunedì 11 aprile la Giunta regionale ha deliberato un importante piano di 177 interventi per la difesa del suolo che verrà finanziato con 150 milioni di euro. Per quanto riguarda Bergamo, arriveranno ben 27 milioni di euro per 22 progetti su tutto il territorio, piani fondamentali per incrementare la sicurezza di questi luoghi e ridurre il rischio per tutte le popolazioni residenti”. Lo dichiara il Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia Giovanni Malanchini, che aggiunge: “L’attenzione di Regione non finisce però qui, altri 74 milioni di euro saranno presto disponibili per i territori lombardi colpiti da alluvioni. Questi fondi, messi a disposizione dal Pnrr, serviranno a realizzare ulteriori 128 interventi”.

A tutto ciò si aggiungono altri 14 ordini del giorno in materia di difesa del suolo per un totale di 3,7 milioni di euro per le province di Bergamo, Brescia, Como, Milano, Varese e Sondrio. “Stiamo parlando complessivamente di un fondo di risorse di oltre 225 milioni di euro complessivi – conclude Malanchini -. Un piano di azioni che vuole dimostrare con i fatti l’importanza della tutela del territorio per Regione Lombardia”.

I Comuni interessati