"Costruiamo il Futuro”: contributi per 50mila euro alle associazioni bergamasche in difficoltà - BergamoNews

Bergamo. Per le associazioni a volte un contributo economico può essere un salvavita. Specialmente per quelle di piccole dimensioni, travolte dalla pandemia e da una burocrazia sempre più ostica. Il Premio Costruiamo il Futuro agisce proprio su questo terreno: dare attenzione e valore, ma anche supporto concreto, alle realtà associative in difficoltà.

Il Premio, organizzato dalla Fondazione Costruiamo il Futuro con il sostegno di Banca Intesa Sanpaolo, torna a Bergamo per la seconda edizione e con uno sforzo maggiore: quest’anno sono 50 mila euro i fondi stanziati a sostegno delle realtà bergamasche, con l’obiettivo di soddisfare le richieste di almeno 40 di loro (nel 2021 i fondi a disposizione furono 41.500 euro e le realtà aiutate 35).

“Le associazioni – afferma l’onorevole Maurizio Lupi, presidente della Fondazione -, sono la spina dorsale della nostra società, sono quelle realtà che in maniera oscura ogni giorno si impegnano senza aspettare che qualcuno gli risolva i problemi. Come diceva Madre Teresa di Calcutta, sono la goccia nell’oceano ma senza la quale l’oceano non esisterebbe”.

Il Premio, che si inserisce nel contesto delle iniziative per Bergamo Capitale italiana del Volontariato 2022, è rivolto alle associazioni che operano in ambito sociale e sportivo con contributi da un minimo di 1000 a un massimo di 5000 euro per cercare di raggiungere in maniera capillare più associazioni possibili. E per alleggerirne il carico burocratico nella richiesta di finanziamenti alle attività.

L’invio della candidatura (da effettuare entro e non oltre il 30 aprile) è infatti molto intuitivo: è sufficiente andare sul sito del Premio Costruiamo il Futuro, inserire i dati della propria associazione, caricare una breve presentazione della stessa e spiegare come si intende utilizzare la somma erogata. Non ci sono limiti o progetti vincolanti. “Vogliamo cercare di accontentare tutti negli anni. Per questo uno dei criteri è la fedeltà. Se qualcuno si è candidato lo scorso anno ma non è stato premiato, avrà la priorità. L’unico vincolo – precisa Lupi – è partecipare alla festa finale”.

Il metodo della Fondazione è infatti quello di visitare ciascuna delle associazioni per creare rete e conoscerne bisogni e necessità, riunendole al termine dell’edizione per una cerimonia conclusiva.

Fondamentale nel progetto è l’aiuto dei comuni, che devono sostenere le associazioni nell’accedere alla possibilità offerta dal Premio. Il primo a collaborare è il Comune di Bergamo. “Credo che l’aspetto interessante sia quello di tenere le istituzioni vicine alle associazioni – spiega l’assessore alle Politiche sociali Marcella Messina -. Il rapporto con le associazioni è fondamentale, non soltanto in chiave suppletiva ma per la capacità di generare capitale umano nel territorio. Questo rapporto va visto anche nell’ottica di una co-programmazione e una co-progettazione condivisa con le associazioni, non soltanto in fase emergenziale. Essere qui oggi significa procedere insieme, istituzioni e Terzo Settore, e diventa un’occasione per fare comunità intorno alla nostra città e alla nostra provincia. Inoltre il mondo sportivo oggi si integra perfettamente nelle politiche legate all’inclusione”.

Proprio la collaborazione del Premio con il mondo dello sport si arricchisce quest’anno di un nuovo partner: il Coni. “Il Coni – dichiara il presidente del comitato regionale della Lombardia Marco Riva – ha voluto subito sposare la progettualità della Fondazione per valorizzare il territorio lombardo e bergamasco. L’Italia dello sport nel 2021 ha ottenuto successi straordinari, ma questi risultati non sarebbero stati possibili senza un’attività svolta ogni giorno sul territorio. A volte lo dimentichiamo, pensiamo che un conto sia lo sport d’eccellenza e un conto quello di base. E lo sport – aggiunge Riva – è cultura: i campetti, le piscine, le palestre sono luoghi di cultura in cui vanno affermati i valori dello sport. Il futuro si disegna insieme, e il Coni è al vostro fianco in questo percorso”.

L’edizione 2022 del Premio è sostenuta con il patronato di Regione Lombardia, il patrocinio della Provincia di Bergamo, del Comune di Bergamo e del Coni Lombardia e in collaborazione con Csv Bergamo, Fondazione Grimaldi, Fondazione della Comunità Bergamasca, Csi Bergamo e Cdo Bergamo e grazie alla partecipazione generosa di numerose imprese bergamasche.

Dal 2003, anno di nascita del Premio, sono oltre 600 le associazioni sostenute, con 1.200.000 euro donati per i progetti e più di 2500 le realtà associative incontrate.