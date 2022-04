Cieli sereni e temperature all'insù in questo inizio settimana - BergamoNews

Lunedì 11 Aprile: inizia la settimana che ci porta a Pasqua. Simone Budelli del Centro meteo lombardo ci accompagna scoprire che tempo farà a Bergamo e nella provincia orobica.

ANALISI GENERALE

Tempo stabile per diversi giorni grazie a un promontorio anticiclonico in rinforzo tra Italia ed Europa centrale, con temperature in graduale aumento. Nel frattempo, una perturbazione atlantica da ovest interesserà la penisola iberica per poi scivolare velocemente verso il nord Africa, portando solo qualche annuvolamento senza precipitazioni.

Lunedì 11 aprile 2022

Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque.

Temperature: Minime in lieve aumento (2/5°C), massime in lieve aumento (18/20°C).

Venti: In pianura venti deboli o moderati a regime di brezza, in quota venti deboli da ovest.

Martedì 12 aprile 2022

Tempo Previsto: Cielo parzialmente nuvoloso a tratti nuvoloso per il transito di nubi medio-alte, ma senza piogge.

Temperature: Minime in aumento (4/7°C), massime stazionarie (18/21°C).

Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti deboli da ovest.

Mercoledì 13 aprile 2022

Tempo Previsto: Cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso per il transito di nubi alte, senza precipitazioni.

Temperature: Minime in aumento (7/10°C), massime in aumento (20/22°C).

Venti: In pianura venti deboli orientali, in quota venti deboli da est.