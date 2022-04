Battiti live, John Wick 3 o Il prescelto? La tv dell'11 aprile - BergamoNews

Per la prima serata in tv, lunedì 11 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Nero a metà”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Solo un passo” e “Comunque bella”.

Nel primo, le indagini sulla scomparsa di Clara continuano e dal cadavere senza nome di una ballerina che sembra avesse contatti con lei Carlo e Malik risalgono al Nite Owl. Il locale, appartenente ad Alfio Pugliani, sembra essere l’epicentro dello spaccio di coca rosa che sta infestando la città e nel quale Cantabella decide di infiltrarsi senza chiedere l’autorizzazione a Carlo.

Nel secondo, la squadra cerca di far luce sulla morte di un prete, ucciso da un colpo di pistola; sul luogo arriva anche Elisa Cori, nuovo capo della scientifica, nonché affezionata ex di Bragadin. Riusciti a rintracciare i movimenti di Clara, Carlo e i suoi giungono in un vecchio casale dove ormai, però, sono rimaste solo delle inquietanti tracce di sangue.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Quarta repubblica”, il talk-show condotto da Nicola Porro.

Su Canale5 alle 21.30 ci sarà l'”Isola dei famosi”, condotto da Ilary Blasi.

Italia1 alle 21.25 trasmetterà “Battiti live presenta MSC Crociere – Il viaggio della musica”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “John Wick 3 – Parabellum”; su La7 alle 21.15 “Servant of the people”; su Rai4 alle 21.20 “Robocop – Il futuro della legge”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Tutta la verità”; su Iris alle 20.55 “Il prescelto” e su Italia2 alle 21.10 “Doomsday”.

Rai5 alle 21.15 proporrà “Sciarada – Il circolo delle parole – L’atlante che non c’è: L’altra Roma di Pier Paolo Pasolini”. Un viaggio nella Roma di un intellettuale che ha segnato profondamente il Novecento: Pier Paolo Pasolini. Dal Pigneto al Mandrione, da Monteverde a Torpignattara, fino all’Idroscalo di Ostia. Una guida originale per lettori viaggiatori.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset