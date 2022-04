Atalanta molle e svogliata, urge un reset per la gara contro il Lipsia - BergamoNews

Una delle più brutte Atalanta della stagione cede le armi al Sassuolo che, al di là del vantaggio di misura, si impone nettamente ai nerazzurri.

La Dea ha disputato una prestazione largamente insufficiente: molle, inconsistente, svogliata, a tratti quasi irritante.

E le fatiche di giovedì in Germania sono solo parzialmente la giustificazione di una prova così opaca, considerato anche il larghissimo turn over adottato da Gasperini.

I neroverdi emiliani sono stati superiori in tutto rispetto ai nostri, sfoderando un match importante e mettendo in evidenza individualità davvero notevoli.

A cominciare da Traorè, autore di entrambe le marcature sassuolesi, che ha fatto impazzire la difesa atalantina. Ma in generale tutta la formazione emiliana ha giganteggiato sugli orobici, che poco hanno potuto sulle giocate avversarie.

Ci si aspettava una prestazione di livello da parte di Boga, per la prima volta di fronte ai suoi ex compagni, ma l’attaccante ivoriano ha disputato una prova impalpabile. Non sono certo solo sue le colpe di questa pesante debacle che vanno divise equamente con tutti i suoi compagni di squadra.

E ora anche la qualificazione alla prossima Europa League rischia di complicarsi notevolmente, visto che le altre pretendenti hanno ottenuto risultati positivi relegando i nerazzurri all’attuale ottavo posto in classifica.

La sensazione è che in campionato la formazione nerazzurra abbia perso ogni stimolo, perché è impensabile che solo giovedi questa squadra abbia imposto il suo gioco alla terza forza tedesca e oggi disputi una gara così anonima.

Da tifoso ritengo personalmente inaccettabile una gara come questa: si può perdere, certo che si, ma non in questa maniera, non senza lottare minimamente.

Reset e ripartire, giovedì c’è davvero una gara da vincere assolutamente, perché non c’è una seconda occasione: altrimenti Europa arrivederci.