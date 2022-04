ANACI Bergamo riprende la formazione nelle scuole - BergamoNews

ANACI Bergamo riprende la formazione anche nelle scuole di Bergamo. Sabato 9 aprile il presidente Bruno Negrini, il Segretario Sara De Palma e il Tesoriere Matteo Gualandris, si sono recati presso l’Istituto Guido Galli per incontrare le studentesse e gli studenti delle classi quarte.

“Già negli anni scorsi ANACI Bergamo ha affrontato i temi del condominio e dell’amministratore di condominio presso l’Istituto Quarenghi, sono orgoglioso quindi di tornare nelle scuole ed entrare in contatto con le nuove generazioni per educare alla vita in condominio, è questo infatti uno degli obbiettivi che ho previsto nel mio programma elettorale>> commenta il Presidente Negrini – aggiunge Negrini. “Mi piace quindi pensare che la nostra presenza nelle scuole serva a trasmettere alle alunne e agli alunni i diritti e i doveri che derivano dall’abitare nel condominio. Ovviamente, nulla toglie che raccontando di cosa si occupa l’amministratore di condominio venga voglia anche a loro di intraprendere questa professione, che non dimentichiamo ha un mercato in continua evoluzione e offre molti stimoli e soddisfazioni – conclude Negrini.

Il Dott. Gualandris, commercialista di professione, durante il suo intervento ha spiegato agli allievi da quali documenti è composta la contabilità di condominio, i principi contabili di base, come leggere tali documenti sfruttando le abilità e le conoscenze già apprese durante il percorso di studi. Una lezione estremamente pratica che ha dimostrato agli studenti che quanto stanno imparando a scuola ha una connotazione estremamente pratica ed utile sia nel mondo del lavoro che nella vita quotidiana.

“L’incontro del 9 aprile è stato il primo presso l’Istituto Galli e stiamo già pensando di replicarlo anche con altri classi approfondendo gli argomenti magari in collaborazione con i professori delle materie più coinvolte come diritto ed economia aziendale” aggiunge il Segretario Sara De Palma.

“L’intervento di oggi” continua il Segretario Sara De Palma “ha riscosso la curiosità e l’interesse degli studenti che hanno posto delle domande pertinenti anche in merito alle loro esperienze in condominio, siamo quindi ancora più stimolati a lavorare con l’Istituto Galli per proporre agli studenti, il prossimo anno scolastico, una esperienza di alternanza scuola/lavoro presso alcuni degli studi di amministratori associati, progetto mai realizzato fino ad ora da Anaci Bergamo”.