Soleggiato su tutta la regione, ritardano le attese piogge primaverili - BergamoNews

Ritardano le tanto attese piogge primaverili. Lo dichiara Francesco Sudati nel bollettino ufficiale emesso domenica 10 aprile 2022 dal Centro Meteorologico Lombardo.

ANALISI SINOTTICA

Dopo il passaggio di un modesto impulso di aria polare marittima nella giornata di ieri, la pressione tende rapidamente ad aumentare sull’Italia, favorendo un miglioramento delle condizioni meteorologiche e, purtroppo, ritardando l’arrivo delle tanto attese piogge primaverili. Temperature in linea o appena al di sotto dei valori medi del periodo.

Domenica 10 aprile 2022

Tempo Previsto: Lungo i crinali di confine di alta Val Chiavenna e Livignasco deboli nevicate tra la notte e la prima parte della mattinata, ma in rapido esaurimento; successivo miglioramento con schiarite via via più ampie.

Altrove sereno o poco nuvoloso per nubi passeggere ed effimere.

Possibili brinate all’alba in aperta campagna lungo le pianure.

Temperature: In pianura

Minime in calo e comprese tra +1/+4 °C (+5/+7 nei grandi centri urbani);

Massime in calo ad est e stazionarie ad ovest e comprese tra +18/20 °C;

Zero termico in libera atmosfera nelle ore centrali a 1500/1700 m.

Venti: In pianura deboli occidentali con locali rinforzi, tendenti a divenire moderati nel pomeriggio su pavese occidentale e provenire da sud-sudovest;

In quota settentrionali, inizialmente moderati, in attenuazione nel corso della giornata.

Lunedì 11 aprile 2022

Tempo Previsto: Sereno su tutta la regione o temporaneamente nuvoloso per passaggi di nubi alte, ma senza fenomeni associati.

Temperature: In pianura

Minime in lieve aumento e comprese tra +3/+6 °C (+7/+9 nei grandi centri urbani);

Massime in lieve aumento e comprese tra +19/22 °C;

Zero termico in aumento marcato fino a 2800/3000 m.

Venti: In pianura deboli occidentali con locali rinforzi, tendenti a divenire moderati nel pomeriggio su pavese occidentale e provenire da sud-sudovest;

In quota deboli o moderati occidentali.

Martedì 12 aprile 2022

Tempo Previsto: Proseguono condizioni di stabilità, anche se con passaggi nuvolosi più frequenti, ma senza precipitazioni.

Temperature: Minime e massime senza variazioni di rilievo.

Venti: Deboli di direzione variabile in pianura; deboli o moderati occidentali sui rilievi.