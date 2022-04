Sassuolo-Atalanta, la diretta - BergamoNews

Per la delicata e difficile trasferta in casa del Sassuolo Gasperini sorprende tutti ribaltando la sua Atalanta. Anche in vista del ritorno dei quarti di finale di Europa League, il tecnico decide di dare spazio a chi ha giocato meno finora.

In porta è il turno di Sportiello per far rifiatare Musso, chance dal primo minuto per Scalvini, Pezzella e Miranchuk. Tornano tra i titolari dopo i rispettivi infortuni Toloi e Zapata. Dionisi recupera Berardi e lo lancia alle spalle di Scamacca. In difesa Ayhan e Chiriches vincono il ballottaggio con Ferrari.

Primo tempo

37′ Pasalic da buona posizione calcia alle stelle

25′ Vicini al raddoppio i padroni di casa ancora con Traore che colpisce il palo

24′ Vantaggio Sassuolo! Calcio d’angolo a favore della Dea, gli uomini di Gasperini si fanno sorprendere in contropiede. Kyriakopoulos serve Traore che stoppa la palla e la mette sotto la traversa

21′ Gol Sassuolo annullato. Lancio per Berardi che parte in posizione di fuorigioco, salta Scalvini e fa secco il portiere nerazzurro. Bandierina alzata, tutto fermo

16′ Vicino al vantaggio il Sassuolo con Traore, tiro sporcato da Hateboer rispedito al mittente da Sportiello con i piedi

11′ Traversa di Pasalic! Zapata lavora la sfera sulla sinistra, passaggio per il croato che scarica un bolide deviato sulla traversa da Consigli. Grande chance per l’Atalanta

4′ Occasione Pezzella in area di rigore. L’esterno ci mette troppo tempo a concludere e il tiro viene respinto da un difensore

2′ Maxime Lopez lanciato da Scamacca si porta la palla sul destro e calcia verso la porta. Deviazione in calcio d’angolo a salvare Sportiello

1′ Fischio d’inizio

Le formazioni ufficiali

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Chiriches, Kyriakopoulos; Lopez, Henrique; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca. All. Dionisi.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Scalvini, Demiral, Toloi; Hateboer, Pasalic, Pessina, Pezzella; Miranchuk, Boga; Zapata. All. Gasperini.