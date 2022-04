Palosco, lieve scossa di terremoto poco dopo la mezzanotte - BergamoNews

Palosco. Terremoto a un chilometro a nord di Palosco, 51 minuti dopo la mezzanotte di domenica 10 aprile.

Lo segnala l’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia sul suo portale, dove vengono pubblicate in tempo reale tutte le scosse telluriche registrate in Italia e non solo. Stando ai dati, nella notte si è verificata una scossa di magnitudo 2.6 nella Bassa Bergamasca, con coordinate geografiche pari a 45.596 gradi di latitudine e 9.8350 gradi di longitudine a una profondità di 26 chilometri sotto il livello del mare.

La sisma è stato localizzato dai sismografi della sala sismica Ingv di Roma, ha segnalato Mornico al Serio, Pontoglio, Calcinate, Telgate, Palazzolo sull’Oglio, Bolgare, Cividate al Piano, Grumello del Monte, Martinengo, Chiuduno, Ghisalba, Cavernago, Cortenuova, Castelli Calepio, Costa di Mezzate, Carobbio degli Angeli, Cologne, Bagnatica, Gandosso, Montello, Gorlago, Capriolo, Urago d’Oglio, Calcio, Chiari, Cologno al Serio, Adro, Brusaporto, Credaro, Zandobbio, Romano di Lombardia, San Paolo d’Argon.