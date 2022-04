Palestre e centri fitness, aumentano gli iscritti: “Vicini ai livelli pre-Covid” - BergamoNews

Bergamo. È iniziata una nuova stagione per le palestre. Dopo aver vissuto un periodo molto difficile a causa delle chiusure e delle limitazioni anti-Covid, stanno aumentando gli iscritti ai centri fitness di Bergamo e provincia.

Il miglioramento della situazione pandemica e l’allentamento delle restrizioni per ridurre i rischi di contagio invogliano le persone a iscriversi e, complice l’arrivo dell’estate, desiderano rimettersi in forma e prepararsi per la prova costume. Dallo Sportpiù City Club di San Bernardino spiegano: “L’affluenza sta andando molto bene. C’è meno paura e tanti sono tornati a frequentare maggiormente le palestre. I dati relativi agli ultimi mesi sono incoraggianti e negli ultimi mesi la partecipazione è aumentata significativamente. Le iscrizioni spaziano fra tutte le età, dai ragazzi agli adulti, ma in modo particolare si nota un grande ritorno dei giovani”.

“L’andamento degli accessi – proseguono – è in netta ripresa, come si può facilmente vedere dalla maggior frequenza del centro. Come è avvenuto per tutto il nostro settore, durante l’emergenza Coronavirus abbiamo vissuto fasi complicate, ora siamo vicini ai livelli pre-Covid e speriamo che tutto possa continuare al meglio”.

Buone indicazioni arrivano anche da 20Fit palestra Bergamo: “Al momento non possiamo lamentarci, i segnali sono incoraggianti e non siamo distanti dal raggiungimento dei numeri che realizzavamo prima della pandemia”.

Infine, dalla palestra Fit624, a Borgo Palazzo, evidenziano: “Sta andando meglio, abbiamo tanti iscritti e, sostanzialmente, abbiamo raggiunto le iscrizioni del 2019”.