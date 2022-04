Lo show dei record, Into the forest o Barry Seal? La tv del 10 aprile - BergamoNews

Per la prima serata in tv, domenica 10 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Noi”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Napoli” e “La luna”.

Nel primo, la salute di Mimmo sta peggiorando e Daniele decide di portarlo a Napoli, sua città natale, per ritrovare i luoghi, gli affetti e la musica di un tempo e sarà un ultimo viaggio carico di commozione. Cate e Teo sono sempre dell’idea di sposarsi ma intendono rallentare un po’ con i preparativi: hanno vissuto giorni molto stressanti e ora hanno bisogno di calma…

Nel secondo, siamo nei primi anni ’80, Torino: Pietro, un giovane in cerca di facili fortune, e Rebecca, bellissima e promettente cantante, si incontrano e si innamorano a prima vista durante un’esibizione di quest’ultima. Dopo vent’anni, negli anni 2000, sono ancora insieme, Rebecca canta ancora, ma le cose tra i due non sembrano andare per il meglio…

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The Rookie”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Lotta o fuggi”: un ragazzino, appassionato di videogiochi, ruba un elicottero della Polizia. Una banda di rapinatori viene smantellata grazie alla testimonianza di una vecchia conoscenza di Tim….

Su RaiTre alle 20 ci sarà una nuova puntata di “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 ci sarà “Zona bianca“, il talk-show condotto da Giuseppe Brindisi, mentre su La7 alle 21.15 “Non è L’Arena“, condotto da Massimo Giletti.

Canale5 alle 21.30 trasmetterà “Guinness – lo show dei record”, condotto da Gerry Scotti.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.15 c’è “Barry Seal – Una storia americana”; su Rai4 alle 21.20 “Into the forest”; su La5 alle 21.05 “Ossessione matrimonio” e su Iris alle 20.30 “Cake”.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Di là dal fiume e tra gli alberi”. Con “L’uccello di fuoco” scopriremo gli aspetti più segreti della vita del fenicottero. A seguire, Vincenzo Saccone ci racconta un’insolita Isola del Giglio, grazie alle storie raccolte in questa terra di granito, famosa per la sua tradizione musicale e per la viticoltura legata al vino ansònaco.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi” e su Italia2 alle 21.10 “Mom”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.