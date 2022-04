La Dea si presenta all'ostacolo Sassuolo "l'ammazza grandi" con una mediana nuova di fiamma - BergamoNews

Prosegue il tour de force dell’Atalanta, impegnata tra Europa League e Serie A ogni tre giorni. Messa alla spalle la trasferta di Lipsia i nerazzurri hanno preparato la partita con il Sassuolo in programma domenica 10 aprile alle 15.

Qualche passo falso di troppo negli ultimi mesi ha fatto perdere alla Dea il contatto con il quarto posto mentre la sconfitta interna contro il Napoli, da cui sono reduci i ragazzi del Gasp, è costato il sorpasso delle due romane. L’obiettivo per la gara del Mapei Stadium è la conquista dei tre punti per continuare a sperare nella qualificazione in Europa senza l’obbligo di vincere l’Europa League.

Importante l’iniezione di fiducia che i quarti di finale hanno dato ai bergamaschi e il recupero di giocatori chiave come Zapata e Toloi che hanno viaggiato insieme alla squadra alla volta dell’Emilia Romagna.

Il colombiano è tornato a disposizione del tecnico da due partite e in settimana ha dimostrato nella mezz’ora di gioco in cui è stato impiegato di essere in crescita e di avere una buona condizione.

Il brasiliano invece è tornato ad allenarsi in gruppo da qualche giorno ed è alla prima convocazione dopo l’infortunio che l’ha costretto a rimanere ai box per poco meno di un mese. La sua presenza è fondamentale anche se non dovesse scendere in campo perché a livello carismatico è uno dei leader della squadra orobica.

Di fronte ci sarà il Sassuolo, una delle rivelazioni del campionato. La formazione di Dionisi sta mettendo in mostra un ottimo calcio, grazie ai suoi tenori offensivi (tris d’assi Berardi, Raspadori e Scamacca) a un’organizzazione tattica da far invidia alle big, staziona nella prima metà della classifica. I neroverdi hanno messo in difficoltà molte squadre, tra andata e ritorno sono riusciti a battere in ordine Juventus, Milan, Inter e Lazio.

Trasferta dunque da non sottovalutare per l’Atalanta che dovrà essere concentrata in difesa e spietata sotto porta, dimenticando l’impegno di giovedì prossimo in Europa League. Per la sfida con il Sassuolo Gasperini sceglierà Musso in porta, Scalvini, Demiral e Palomino formeranno il terzetto difensivo con Toloi pronto a entrare. Da ridisegnare la linea mediana dove non ci saranno De Roon e Freuler, al loro posto possibile maglia da titolare per Pessina al fianco di Koopmeiners.

Sulle fasce Hateboer e Pezzella favoriti per dare respiro a Zappacosta. Maehle, recuperato dal problema al ginocchio, sarà una soluzione a gara in corso. In attacco difficile capire chi giocherà ma Malinovskyi e Pasalic sono in vantaggio su Miranchuk e Boga per sostenere Muriel. In rilancio le quotazioni di Zapata.

Fronte Sassuolo il debuttante Dionisi, che sta incantando la Serie A, schiererà Consigli a difesa della sua porta. Sulla linea dei difensori ci saranno Muldur, Chiriches, Ferrari e Kyriakopoulos. Vista l’assenza di Frattesi in mezzo al campo agirà il tandem Lopez-Henrique. Dubbio sulla trequarti dove le condizioni di Berardi sono in miglioramento ma da valutare fino all’ultimo. Insieme a lui giocheranno Raspadori e Traore per innescare la vena realizzativa di Scamacca.