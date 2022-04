Innovation Run: la gara del Kilometro Rosso è sold out, atleti di primissimo piano al via - BergamoNews

Bergamo. Maratoneti, specialisti della corsa in montagna, interpreti del mezzofondo in pista: alla partenza della Innovation Run convergono tutte queste peculiarità atletiche nelle sfide per la vittoria finale. Diamo uno sguardo approfondito alle star che saranno in gara.

Ladies first e non solo per galanteria: nel cast della prova femminile sarà al via un’atleta reduce dai Giochi di Tokyo. Giovanna Epis, veneziana da tempo trapiantata nel Milanese (a Legnano), lo scorso 7 agosto ha disputato la maratona a cinque cerchi: al Kilometro Rosso correrà su una distanza nella quale solo due settimane fa ha vinto e lo scorso anno a Trieste segno il personale con 33:00. La 33enne del CS Carabinieri, cinque volte azzurra in Coppa Europa sui 10.000 metri, se la vedrà con una ragazza di 12 anni più giovane e avvezza a distanze decisamente più brevi. Ludovica Cavalli (CS Aeronautica), genovese trapiantata a Modena, nell’ultimo inverno si è presa i titoli tricolori Assoluti (i primi della carriera) di 3000 m indoor e cross corto sfiorando anche il successo nei 1500 m: nei 10 km ha potenzialità ampie di progresso sul 34:59 corso alla BoClassic 2020. In mezzo potrebbe inserirsi anche una specialista della montagna come Sara Bottarelli: la portacolori della FreeZone, originaria della Val Trompia, è rientrata alle gare nella seconda parte dell’anno passato dopo aver dato alla luce la secondogenita Lucia e ai Campionati Italiani di cross, pur entrando in classifica solo in chiave Societari, è stata la quinta italiana al traguardo. Bottarelli non è l’unica interprete della corsa in montagna al via: da seguire pure il binomio della Recastello Vivien Bonzi-Samantha Galassi. Attese anche la figlia d’arte Elisa Cova (CUS Pro Patria Milano), anch’ella rientrata all’agonismo dopo la maternità, un’atleta dal passato azzurro a livello under come Viola Taietti (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) e una fondista in crescita quale Giulia Vettor (CUS Parma).

In campo maschile direttamente dai Mondiali indoor di Belgrado (Serbia), dove ha affrontato i 3000 m in batteria, arriva Yassin Bouih: il reggiano delle Fiamme Gialle, sei volte campione italiano Assoluto al coperto, nella 10 km su strada vanta un personale da 29:34 risalente al 2017. Ben più avvezzi a distanze più lunghe sono Stefano La Rosa (CS Carabinieri), Michele Fontana (CS Aeronautica) e René Cuneaz (CUS Pro Patria Milano): La Rosa, grossetano azzurro a un’edizione dei Giochi (Rio 2016) e a un Mondiale (2017) nella maratona, di recente ha proprio corso in 29:34 la distanza nella francese Lilla (sulla distanza ha 29:07 e un 28:13.62 corso in pista); Fontana, lecchese, più volte azzurro nel cross, sulla 10 km è sceso a 29:36 l’anno passato; Cuneaz, valdostano da 29:47 di personale, vanta infine un titolo italiano Assoluto in maratona vinto nel 2019. Fari accesi sull’aquilano delle Fiamme Oro Daniele D’Onofrio che nel 2020 a Valencia sulla 10 km ha fermato il cronometro su 29:41. Circoletto rosso sul nome del mantovano Marco Najibe Salami (CS Esercito): ormai atleta ma anche allenatore, ha stupito tutti ai tricolori di cross giungendo quarto e sui 10 km è pur sempre atleta da 28:42 in carriera. Da seguire poi anche Omar Bouamer (GP Parco Alpi Apuane), il keniano Simon Rugut Kipngetich (ASD Milone), Iacopo Brasi (La Recastello Radici Group) e i “camosci” della corsa in montagna Lorenzo Cagnati (La Recastello Radici Group) e Alessandro Rambaldini (Atl. Valli Bergamasche Leffe).

Innovation Run, gara nazionale su strada omologata Fidal, nasce dal connubio fra aziende innovatrici e territorio per “correre insieme verso il futuro”. Quattro realtà imprenditoriali fanno da capofila al progetto. Si tratta di Confindustria Bergamo, Cisalfa Sport, Cornali Gioiellerie e Lodauto che, insieme alla location ospitante Kilometro Rosso Innovation District, sono accomunate da una forte spinta innovativa, l’attenzione al territorio e la condivisione con la società civile di iniziative nell’ambito della ricerca, della cultura e dello sport.

Il ritrovo della manifestazione è fissato per le 8 e la partenza avverrà alle 10. Il pacco gara si può ritirare sin dal pomeriggio di sabato dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e domenica mattina dalle ore 7.00 alle ore 9.00 presso l’Ingresso Est del Kilometro Rosso, gate 4, via Stezzano 87, Bergamo.